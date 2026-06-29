La liquidació del pressupost de despeses agregades totals del sector públic per al 2025 és d’1.800.289,44 milers d’euros

La liquidació del pressupost de despeses agregades totals del Sector públic per a l’exercici 2025 és d’1.800.289,44 milers d’euros, amb un increment del +8,3% respecte a l’exercici anterior. Pel que respecta a la liquidació del pressupost d’ingressos totals agregats, és d’1.902.037,22 milers d’euros, amb un increment del +7,0% respecte a l’any anterior.
Sense tenir en compte els actius ni els passius financers, tant de despesa com d’ingrés, la liquidació del pressupost de despesa agregada total és d’1.691.368,12 milers d’euros, amb un increment del +7,9% respecte a l‘any anterior, mentre que la liquidació del pressupost d’ingressos agregats totals és d’1.863.673,29 milers d’euros, amb un increment del +9,1% respecte a l’any anterior.
La liquidació del pressupost de despeses per al 2025 del sector institucional S.11 Societats no financeres públiques és de 241.414,48 milers d’euros, amb un increment del +15,3% respecte a l’exercici anterior. Pel que respecta a la liquidació del pressupost d’ingressos, és de 247.779,16 milers d’euros amb una disminució del -7,3% respecte a l’any anterior.
Sense tenir en compte els actius ni els passius financers, tant de despesa com d’ingrés, la liquidació del pressupost de despesa és de 201.543,55 milers d’euros, amb un increment del +14,0% respecte a l‘any anterior, mentre que la liquidació del pressupost d’ingressos és de 221.284,02 milers d’euros, amb un increment del +7,9% respecte a l’any anterior.
La liquidació del pressupost de despeses per al 2025 del sector institucional S.12 Institucions financeres és de 3.417,53 milers d’euros, amb una disminució del -25,8% respecte a l’exercici anterior. Pel que respecta a la liquidació d’ingressos, és de 12.331,33 milers d’euros amb un increment del +8,0% respecte a l’any anterior.
Sense tenir en compte els actius ni els passius financers, tant de despesa com d’ingrés, la liquidació del pressupost de despesa és de 3.417,53 milers d’euros, amb un increment del +10,0% respecte a l‘any anterior, mentre que el pressupost d’ingressos és de 10.830,60 milers d’euros, amb una disminució del -5,2% respecte a l’any anterior.
La liquidació del pressupost de despeses per al 2025 del sector institucional S.13 Administracions públiques és d’1.555.457,43 milers d’euros, amb un increment del +7,4% respecte a l’exercici anterior. Pel que respecta a la liquidació del pressupost d’ingressos, és d’1.641.926,73 milers d’euros, amb un increment del +9,6% respecte a l’any anterior.
Sense tenir en compte els actius ni els passius financers, tant de despesa com d’ingrés, la liquidació del pressupost de despeses és d’1.486.407,04 milers d’euros, amb un increment del +7,1% respecte a l’any anterior, mentre que la liquidació del pressupost d’ingressos és d’1.631.558,67 milers d’euros, amb un increment del +9,4% respecte a l’any anterior.
Aquest sector es divideix en tres subsectors: l’Administració central (diferenciant el Govern central de les seves institucions sense finalitat de lucre i no de mercat i de les societats públiques no de mercat), l’Administració local i els Fons de la Seguretat Social.
La liquidació del pressupost de despeses per al 2025 del subsector institucional S.1311a Administració central és de 668.503,94 milers d’euros, amb un increment del +9,6% respecte a l’exercici anterior. Pel que respecta a la liquidació del pressupost d’ingressos és de 727.580,70 milers d’euros, amb un increment del +13,4% respecte a l’any anterior.
Sense tenir en compte els actius ni els passius financers, tant de despesa com d’ingrés, la liquidació del pressupost de despeses és de 640.227,91 milers d’euros, amb un increment del +7,4% respecte a l‘any anterior, mentre que la liquidació del pressupost d’ingressos és de 726.951,15 milers d’euros, amb un increment del +13,4% respecte a l’any anterior.
La liquidació del pressupost de despeses per al 2025 del subsector institucional S.1311b Administració central (institucions sense finalitat de lucre) és de 139.968,94 milers d’euros, amb un increment del +9,5% respecte a l’exercici anterior. Pel que respecta a la liquidació del pressupost d’ingressos és de 143.121,33 milers d’euros, amb un increment del +11,1% respecte a l’any anterior.
Sense tenir en compte els actius ni els passius financers, tant de despesa com d’ingrés, la liquidació del pressupost de despeses és de 139.963,94 milers d’euros, amb un augment del +9,5% respecte a l‘any anterior, mentre que la liquidació del pressupost d’ingressos és de 140.446,95 milers d’euros, amb un augment del +10,1% respecte a l’any anterior.
La liquidació del pressupost de despeses per al 2025 del subsector institucional S.1311c Administració central (societats públiques no de mercat) és de 32.575,58 milers d’euros, amb un increment del +3,2% respecte a l’exercici anterior. Pel que respecta a la liquidació del pressupost d’ingressos és de 33.690,58 milers d’euros, amb un increment del +4,4% respecte a l’any anterior.
Sense tenir en compte els actius ni els passius financers, tant de despesa com d’ingrés, la liquidació del pressupost de despeses és de 32.575,58 milers d’euros, amb un increment del +3,2% respecta a l’any anterior, mentre que la liquidació del pressupost d’ingressos és de 33.690,58 milers d’euros amb un increment del +4,5% respecta a l’any anterior.
La liquidació del pressupost de despeses per al 2025 del subsector institucional S.1313 Administració local és de 208.118,35 milers d’euros, amb un increment del +1,4% respecte a l’exercici anterior. Pel que respecta a la liquidació del pressupost d’ingressos és de 230.413,20 milers d’euros, amb un increment del +4,5% respecte a l’exercici anterior.
Sense tenir en compte els actius ni els passius financers, tant de despesa com d’ingrés, la liquidació del pressupost de despesa és de 198.524,25 milers d’euros, amb un increment del +3,9% respecte a l‘any anterior, mentre que la liquidació del pressupost d’ingressos és de 229.513,20 milers d’euros, amb un increment del +4,3% respecte a l’any anterior.
La liquidació del pressupost de despeses per al 2025 del subsector institucional S.1314 Fons de la Seguretat Social és de 506.290,61 milers d’euros, amb un increment del +6,9% respecte a l’exercici anterior. Pel que respecta a la liquidació del pressupost d’ingressos és de 506.841,06 milers d’euros, amb un increment del +6,8% respecte a l’any anterior.
Sense tenir en compte els actius ni els passius financers, tant de despesa com d’ingrés, la liquidació del pressupost de despeses és de 475.115,36 milers d’euros, amb un augment del +7,8% respecte a l‘any anterior, mentre que la liquidació del pressupost d’ingressos és de 500.676,94 milers d’euros, amb un increment del +6,5% respecte a l’any anterior.