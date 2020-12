La Seu estrena el Món Màgic amb l’encesa de llums, un castell de focs i activitats

La Seu d’Urgell ha donat aquest cap de setmana el tret de sortida al Món Màgic de les Muntanyes, amb l’encesa de llums i el castell de focs com a actes més rellevants. Enguany, la posada en funcionament de l’enllumenat de Nadal s’ha fet amb un format innovador: al llarg de tres hores i amb un recorregut per sis espais diferents del centre de la ciutat sense ordre establert, cosa que permetia visitar el conjunt de manera esglaonada sense que es formessin aglomeracions.

Tan bon punt es va fer fosc, molts veïns -amb predomini del públic familiar- es van apropar als indrets il·luminats amb motius nadalencs: el Racó dels desitjos, a la plaça Patalín; el pessebre de la capella de Santa Eulàlia, a l’Ajuntament; el Joc de troncs, a la plaça de Sant Roc; i la Caseta i el Bosc del Món Màgic de les Muntanyes, al passeig Joan Brudieu. A aquests llocs s’hi sumaven tres instal·lacions de ‘llum màgica’: a la plaça de les Monges, a la plaça del Pati Palau i davant de la Catedral. Aquesta proposta, creada pel Taller Tartera, presentava unes instal·lacions que s’inspiren en el refranyer popular referent a l’hivern, traslladat en format artístic. Els més menuts també van poder saludar els minairons en alguns d’aquests indrets o bé fer-se fotos amb els tions gegants.

El muntatge inclou la il·luminació del perímetre de la Sala de Sant Domènec, juntament amb la presència de la imatge dels minairons. A causa de l’actual confinament municipal de cap de setmana, decretat pel Govern, els assistents a aquest primer vespre de llums de Nadal van ser bàsicament habitants de la Seu mateix. Aquest dilluns i dimarts ja s’hi poden apropar veïns de la resta de l’Alt Urgell i d’altres poblacions.

La jornada de dissabte es va completar amb un lluït castell de focs artificials, des de la Torre Solsona. Aquesta ubicació va permetre que l’espectacle es pogués veure fàcilment des de bona part del municipi, i especialment des de l’Horta del Valira, en un espai que permetia contemplar-lo sense aglomeracions.

Prèviament, dissabte al matí es va fer per segon any consecutiu l’activitat ‘Anem a buscar els tions’, amb la qual les famílies podien recollir el seu tió al bosc del Pla de les Forques, on també els esperaven els minairons. Enguany la sortida s’ha fet amb cotxes particulars i en dos torns, per facilitar igualment que fos més esglaonada i sense riscos sanitaris. Totes les places disponibles ja s’havien cobert amb força antelació.