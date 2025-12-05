La Seu encetarà oficialment el Nadal, dissabte, amb l’encesa de llums

L’acte de l’encesa de llums, que tindrà lloc aquest dissabte, 6 de desembre, dona el tret de sortida oficial a la màgia del Nadal a la Seu d’Urgell. La jornada comptarà amb una programació ben variada. Com és habitual, les festes nadalenques a la capital urgellenca es presenten amb l’eslògan el “Món Màgic de les Muntanyes”. Pel que fa al Mercat de Nadal, romandrà obert fins el dilluns al migdia, al passeig Joan Brudieu.
Aquests són alguns dels actes d’aquest dissabte:
- 16:00 h: Taller de maquillatge a càrrec dels Minairons.
- 17:00 h: Batucada Tambuka donarà el tret de sortida a una cercavila des del Punt Màgic de la Neu (c. Regència d’Urgell) fins al Passeig Joan Brudieu.
- 18:00 h: Gran Encesa de Llums al carrer Canonges, que il·luminarà el cor de la ciutat.
- 18:30 h: Cercavila dels Diables de l’Alt Urgell i Alea Teatre que encendrà les llums de la resta de carrers.
- 19:30 h: L’espectacle principal amb ‘Eufòria’ a la plaça dels Oms, una sorprenent actuació de dansa vertical amb sis ballarins.
- La nit es clourà amb l’actuació de Caio Ferraz (violí il·luminat i música electrònica en directe), un castell de focs a càrrec dels Diables de l’Alt Urgell, i un llançament màgic d’il·lusió des de l’aire.
Aquests actes i la resta d’activitats de Nadal, a la Seu d’Urgell, es poden consultar AQUÍ!