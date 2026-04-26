Títol: La bicicleta oblidada
Escriptor: Germán Machado
Il·lustradora: Verónica Fabregat
Editorial: Bindi Books
Pàgines: 32
Edat: A partir de 7 anys
Amb la professionalitat a què ens té acostumats, Bindi Books ofereix un nou àlbum on tot hi és extremament delicat i tendre. El seu protagonista, en Fèlix, observa que algú ha deixat una bicicleta arrambada i lligada a un fanal des de fa dies. Com és possible que s’hagi oblidat de recollir-la? Amb la il·lusió que a ell li faria tenir una bicicleta! A partir d’aquest punt, el nen comença a bastir hipòtesis: era la bicicleta d’un xicotet com ell? D’una dona treballadora? D’un vellet? D’algú que ha perdut la feina, com li ha passat al pare? El temps avança, venen la tardor i l’hivern, la bicicleta es rovella i desmanega, l’Ajuntament adverteix que si el seu amo no la retira de la via pública la durà a la deixalleria…
Però la qüestió no és tant explicar què passa en aquesta història com posar en relleu la manera en què l’autor va desgranant els episodis, tan subtil, tan realista, tan tendra… i també la part que deixa sense narrar perquè els lectors i lectores hi prenguin part i apostin per la més satisfactòria de les cloendes. També subtil i realista és la il·lustració que emmarca aquest relat de la quotidianitat: els personatges que transiten pel carrer (els que van a escola, els que parlen pel mòbil, els que treuen a passejar el gos…) amb una tècnica de grafit acurada i acolorida amb molts matisos que s’avenen d’allò més al registre tonal del conte.
En resum: una història quotidiana i realista que no deixa indiferent cap dels seus possibles lectors, i també una mostra del bon ofici de tots els qui han pres part en aquesta publicació.
Teresa Duran / Clijcat / Faristol