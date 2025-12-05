Tret de sortida a la Fira de Santa Llúcia d’Encamp

Una edició anterior de la Fira de Santa Llúcia (Comú d'Encamp)
Una edició anterior de la Fira de Santa Llúcia (Comú d'Encamp)

Encamp enceta avui un esdeveniment marcat en vermell al calendari nadalenc. Es tracta de la celebració de la Fira de Santa Llúcia, que estarà oberta fins al proper dilluns, 8 de desembre, a la plaça de Sant Miquel. L’esdeveniment aplega diverses parades d’artesania, productes locals i decoració nadalenca, així com diverses actuacions musicals. 

Aquest primer dia de la fira s’allargarà fins a les 19 hores. S’ha iniciat amb l’actuació del duet Ingrid ANDorrabAND, que donarà el tret de sortida a l’ambient festiu. El dissabte i el diumenge, les parades d’artesania, productes locals i decoració nadalenca tornaran a estar disponibles de 10 a 14 hores i de 16 a 19 hores.

A més, el dissabte, dia 6, a les 11 hores, el públic podrà gaudir de la veu en directe de Roser Puigbò, alma mater de Veu Silent, mentre que el diumenge, dia 7, a la mateixa hora, serà el torn d’Eugènia Correia, coneguda per la seva participació al projecte de la Llançadora i un dels talents joves del país. Aquella mateixa tarda, a les 17 hores, les corals Sant Miquel d’Encamp i Sant Antoni de la Massana oferiran un concert conjunt que omplirà la plaça de Sant Miquel de nadales i polifonia tradicional. 

La Fira de Santa Llúcia clourà el dilluns, 8 de desembre, amb horari de 10 a 14 hores. A les 11 hores, l’església de Sant Miquel acollirà la conferència “El Senyal del Judici: de la paraula a la imatge i al cant”, a càrrec de la Coral Polifònica de l’Alguer. Finalment, a les 17 h, la mateixa coral tancarà oficialment la fira amb la interpretació d’“El Cant de la Sibil·la”, a l’església de Santa Eulàlia. Encamp és parròquia agermanada amb l’Alguer i aquest concert s’emmarca en una trobada entre ciutats agermanades.

