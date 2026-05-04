Horòscop del 4 al 10 de maig

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
El tema que més us agradarà al llarg d’aquests dies és la salut, això està molt bé, però no vol dir que us pugueu passar de llestos perquè si abuseu, un moment o un altre, us pot portar conseqüències no massa agradables. La història està en fer les coses amb una mica de tranquil·litat, bons aliments… De vegades us penseu que ho podeu fer seguir tot i no és així. De tota manera no serà el cas, podreu amb tot.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
A vosaltres les coses us aniran força bé, teniu el sol a casa vostra i ja per això us podem felicitar, de totes maneres i sense ànims de tirar-vos la festa enlaire, us diré que seria molt bo anar amb compte amb els desplaçaments que hagueu de fer ja que estareu una mica despistats pensant amb altres coses i no vigilant massa amb el que esteu fent. És bo sempre mirar per allà on es passa i ser conscient del que es fa.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
Teniu uns dies més aviat divertits amb una gran tendència a que tothom us vulgui fer somriure i això és molt positiu ja que prou falta us fa riure i trencar una mica amb la monotonia, fins i tot pot ser que a l’anar arribant aquesta alegria també canvieu una mica el tarannà que porteu i us sentiu més a gust amb tot el que feu. Per cert, potser seria hora de canviar de pentinat o de vestimenta.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
No sé pas que us haig de dir, perquè al llarg d’aquests dies només us passaran que històries per a no dormir i és que sembla que tingueu mala lluna amb gairebé tot, no hi ha res que us vagi bé, però no perquè siguin manies si no que va malament i ja està. L’única cosa que puc dir és que tingueu molta paciència i no us deixeu intimidar, tot passarà ràpid i no teniu que ensorrar-vos, no us preocupeu per res.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Tindreu uns moments molt intensos en el camp de les amistats, hi haurà algú del vostre voltant que necessitarà la vostra ajuda, seria molt bo que li podéssiu donar, el més probable és que sols us demani que l’escolteu i la veritat és que això ja és cosa fàcil, tampoc us hi podeu negar. De totes maneres sí que al llarg d’aquests dies estareu molt lligats amb les vostres amistats, divertiu-vos tant com pugueu.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
Us podeu sentir força oprimits i sense saber massa el per què, no us atabaleu que no és res de l’altre món, el que passa és que al llarg d’aquests dies esteu com una mica massa susceptibles i això se us tradueix amb un sentiment tancat que crea una pressió extra i us fa sentir així, penseu que per altra banda teniu uns dies perfectes en el camp laboral, tindreu bones oportunitats i molt bon rotllo.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
No feu excessos amb el vostre cos que de vegades us passeu una mica massa i el cos també se’n ressent. També cal que intenteu tenir més bona relació amb el vostre pare perquè la veritat és que teniu tendències a deixar-lo sempre de banda i no fer-li massa cas i això no és que sigui massa bo, ni per a vosaltres ni per a ell, el millor de tot és que tindreu moltes possibilitats a l’hora d’anar a lligar.
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
Tot i que sempre heu de lluitar per a aconseguir les coses, al llarg d’aquests dies potser encara ho haureu de fer més que de costum, intenteu no posar-vos massa nerviosos i aneu fent poc a poc que així anireu bé i ho aconseguireu tot sense problemes. A part d’això, és possible que aquests dies tingueu força bon rotllo a dins de casa, per aquest motiu us sentireu més forts per a afrontar els problemes.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
Us venen ganes d’estudiar, potser és una cosa no massa corrent en vosaltres i potser una mica descol·locat, però en certa manera és com si us fes falta activar el vostre intel·lecte, feu-ho si podeu. De totes maneres, si estudiar o llegir no us crida massa, aprofiteu per a anar una mica de marxa que també us fa falta i us anirà bé. Tindreu sort en els jocs d’atzar, però no us gasteu massa que no us convé.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
És probable que us dediqueu molt a la família, és una bona cosa perquè la veritat és que de vegades la deixeu massa de banda i això no és massa bo que diguem. Aprofiteu per a tenir-hi més contacte i més confiança, és bo que veieu que amb la gent de casa hi teniu un punt de recolzament molt gran i ferm. Tingueu una mica de cura amb els amics amb els que aneu, que de vegades us emboliquen la troca i no convé.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
Estareu molt alegres i us sentireu amb més ànims que mai, no deixeu passar l’ocasió perquè no s’està així massa sovint i s’ha de celebrar. Heu de tenir present el fet que amb els aires que correreu és possible que tingueu unes ganes boges de fer alguna animalada, intenteu frenar-vos perquè si no ho feu us sabrà greu quan l’hagueu fet, la suposada animalada va relacionada amb el camp sentimental.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
Seran uns bons dies si parlem de feina, i si parlem de parella, la cosa està d’aquella manera. Heu de mirar de fer més cas a la persona que us estimeu, últimament la teniu força abandonada i hauríeu de fer-hi alguna cosa per a anar bé. Per un altre costat, heu de tenir present el fet que teniu un munt de possibilitats d’agafar un refredat, o sigui que ja us esteu preparant i ja esteu vigilant de no agafar fred.