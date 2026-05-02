Quan funcionen les pràctiques dins d’una empresa?

Les pràctiques formatives són, en teoria, una de les millors vies per a connectar el món educatiu amb el món laboral. Permeten a l’estudiant aplicar coneixements, adquirir experiència real i entendre com funciona una organització des de dins. Però, la realitat és que no totes les pràctiques tenen el mateix valor. Algunes esdevenen una experiència clau per al desenvolupament professional, mentre que d’altres acaben sent una pèrdua de temps. Les pràctiques funcionen quan tenen un objectiu clar. L’estudiant sap què hi va a aprendre i l’empresa té clar què pot aportar-li. No es tracta només de “donar un cop de mà”, sinó de dissenyar una experiència d’aprenentatge amb sentit.
Un altre factor clau és l’acompanyament. Les pràctiques de qualitat compten amb una persona referent que guia, resol dubtes i dona feedback. Aprendre vol dir equivocar-se, i això només és possible en un entorn on l’error es viu com una oportunitat, no com un problema.
També funcionen quan hi ha coherència entre la formació i les tasques assignades. Si un estudiant d’educació, enginyeria o empresa pot participar en projectes reals relacionats amb els seus estudis, el valor de l’experiència es multiplica. En aquests casos, les pràctiques ajuden a desenvolupar competències tècniques, però també habilitats transversals com la comunicació, la responsabilitat o el treball en equip.
Finalment, les pràctiques funcionen quan l’empresa les entén com una inversió de futur. Encara que no sempre acabin en contractació, sovint són una via excel·lent per a detectar talent i construir vincles professionals sòlids. Per contra, les pràctiques deixen de tenir valor quan es converteixen en mà d’obra barata. Assignar tasques repetitives, sense interès formatiu ni explicació, desvirtua completament el seu sentit. En aquests casos, l’estudiant treballa, però no aprèn.
Tampoc funcionen quan hi ha manca de temps i d’implicació per part de l’empresa. Si ningú acompanya l’estudiant, si no se li dona context ni realimentació, les pràctiques esdevenen una experiència solitària i confusa.
Un altre problema habitual és la desconnexió amb el sistema educatiu. Quan no hi ha coordinació amb el centre formatiu, ni seguiment dels objectius pedagògics, les pràctiques perden qualitat i coherència.
Finalment, no funcionen quan es normalitzen condicions poc justes: horaris excessius, manca de reconeixement o expectatives poc realistes. Això no només perjudica l’estudiant, sinó que també transmet una mala cultura laboral des del primer contacte amb el món professional. Per tant, el valor real de les pràctiques depèn de la responsabilitat compartida entre centres educatius, empreses i estudiants. Cal dissenyar-les bé, acompanyar-les millor i avaluar-les amb criteris formatius, no només operatius.