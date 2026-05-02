Cinc tes per a sentir-se millor

Prendre te és un dels plaers més deliciosos de la vida i en moments en els quals l’estrès i les pressions quotidianes atempten contra la nostra felicitat una tasseta no ens anirà gens malament. I n’hi ha que t’ajudaran a ser més feliç, a obtenir un major benestar:
1. Te de Lavanda.
És perfecta per a agafar el son i serà la teva millor amiga si vols acomiadar-te per a sempre de l’estrès.
2. Te de flor de taronger.
És perfecte per a combatre maldecaps, inflamació de l’estómac causat per còlics menstruals, i és perfecte per a ajudar a agafar el son.
3. Te de menta.
La menta és antiinflamatòria, analgèsica i expectorant, sent l’aliada perfecta si tens dolor muscular, còlics, restrenyiment, dolor estomacal i per a millorar el teu alè. A més, és perfecta per a combatre maldecaps, ajuda a agafar el son, millora el sistema immune i ajuda a baixar nivells alts d’estrès
4. Te de fruits vermells.
A més d’ajudar-te a despertar contenta i amb molta més energia, aquesta infusió té propietats antiinflamatòries i antioxidants.
5. Te de passiflora.
És excel·lent per a ajudar a combatre l’insomni, la fatiga, el dolor muscular, la migranya i l’ansietat. A més, és l’aliada perfecta durant la menstruació perquè ajuda a combatre els còlics i espasmes de l’úter.
Per Mujerde10.com