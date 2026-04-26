Senyals del cos que sovint ignorem

El cos ens parla constantment, però moltes vegades no l’escoltem. Anem amb presses, normalitzem el malestar i tirem endavant com si res. Quan el cos envia senyals, no ho fa per a molestar, sinó per a avisar-nos. Un dels senyals més habituals és el cansament que no desapareix ni després de dormir. Sovint no és falta de son, sinó excés d’estrès, preocupacions o falta de descans real.
També són comuns les tensions al coll, a les espatlles o a la mandíbula. No sempre tenen a veure només amb la postura: l’estrès i la pressió emocional sovint es queden al cos.
Els malestars digestius com la inflor o el dolor abdominal poden estar relacionats amb el ritme de vida i l’ansietat, no només amb l’alimentació.
El mal de cap freqüent és un altre avís habitual. Pantalles, tensió i manca de pauses passen factura.
Quan dormim malament o estem més irritables i sense paciència, el cos ens diu que estem saturats i que necessitem baixar el ritme.
Escoltar el cos no és ser feble ni rendir-se. És cuidar-se. Atendre aquests senyals a temps ens pot ajudar a evitar problemes més grans i a viure amb més benestar.
El cos no és el problema. Sovint, és qui ens avisa que alguna cosa necessita canviar.