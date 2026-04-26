Senyals del cos que sovint ignorem

El dibuix d’un cos humà amb alguns dels seus òrgans (Getty Images)

El cos ens parla constantment, però moltes vegades no l’escoltem. Anem amb presses, normalitzem el malestar i tirem endavant com si res. Quan el cos envia senyals, no ho fa per a molestar, sinó per a avisar-nos. Un dels senyals més habituals és el cansament que no desapareix ni després de dormir. Sovint no és falta de son, sinó excés d’estrès, preocupacions o falta de descans real.

També són comuns les tensions al coll, a les espatlles o a la mandíbula. No sempre tenen a veure només amb la postura: l’estrès i la pressió emocional sovint es queden al cos.

Els malestars digestius com la inflor o el dolor abdominal poden estar relacionats amb el ritme de vida i l’ansietat, no només amb l’alimentació.

El mal de cap freqüent és un altre avís habitual. Pantalles, tensió i manca de pauses passen factura.

Quan dormim malament o estem més irritables i sense paciència, el cos ens diu que estem saturats i que necessitem baixar el ritme.

Escoltar el cos no és ser feble ni rendir-se. És cuidar-se. Atendre aquests senyals a temps ens pot ajudar a evitar problemes més grans i a viure amb més benestar.

El cos no és el problema. Sovint, és qui ens avisa que alguna cosa necessita canviar.

