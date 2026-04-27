Què és el kimchi?

El kimchi és un dels aliments més emblemàtics de la cuina coreana i consisteix en una preparació fermentada a base principalment de col xinesa (tot i que també se’n fan amb rave, cogombre o altres verdures), amanida amb sal, all, gingebre, bitxo coreà (gochugaru) i altres ingredients com ceba tendra o salsa de peix. El procés de fermentació pot durar des de pocs dies fins a diverses setmanes, segons el sabor i la textura desitjats.
A Corea, el kimchi és molt més que un aliment: és un element cultural essencial, present a gairebé tots els àpats.
El kimchi destaca per ser un aliment baix en calories, però molt ric en nutrients:
- Probiòtics naturals, beneficiosos per a la salut intestinal
- Fibra, que afavoreix la digestió i la sacietat
- Vitamines A, C i K, importants per al sistema immunitari i la salut cel·lular
- Antioxidants, provinents de les verdures, l’all i el bitxo
- Minerals com el calci i el ferro (en petites quantitats)
Consumit amb moderació, el kimchi pot aportar diversos beneficis:
- Millora la salut intestinal, gràcies als bacteris probiòtics
- Enforteix el sistema immunitari, ja que una microbiota sana està relacionada amb menys infeccions
- Ajuda a la digestió i pot reduir la inflor abdominal
- Pot contribuir al benestar emocional, a través de l’eix intestí-cervell
- Efecte antioxidant i antiinflamatori, gràcies als seus ingredients naturals
Tot i els seus beneficis, el kimchi pot tenir un contingut elevat de sal, per la qual cosa convé consumir-lo amb moderació, especialment en persones amb hipertensió. A més, el seu sabor picant pot no ser adequat per a tothom.
També és important destacar que no tots els kimchis comercials són fermentats de manera tradicional; alguns estan pasteuritzats i no contenen probiòtics vius.