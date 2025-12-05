Gina del Rio, 40a a l’sprint de la Copa del Món de Trondheim

Gina del Rio, a l'sprint de la WC de Trondheim (Nordic Focus)
La Copa del Món d’esquí de fons de Trondheim (Noruega) ha viscut aquest divendres la prova sprint amb l’esquiadora del Principat, Gina del Rio, a la sortida. L’andorrana ha finalitzat 40a. Del Rio ha acabat amb un registre de 3.39,84, a 13,78 del millor temps de la qualificació, que ha estat de la finlandesa Jasmi Joensuu (3.26,06), i a 3,38 de la 30a posició que donava accés a les finals i que ha estat per a la noruega Nora Christine Hansen. Aquest divedres, precisament, Noruega, amb una alta participació, ha situat nou corredores a la fase final.

Després de la disputa de les rondes finals de l’sprint, el podi ha estat completament per a Suècia, amb victòria de Johanna Hagstroem per davant d’Emma Ribom i Linn Svahn, en una jornada de moltíssim nivell en què la líder de la Copa del Món, la nord-americana Jessie Diggins, ha estat 14a.



Xabier del Val, responsable de l’equip nacional de fons: “Avui el resultat esportivament és gairebé similar al de Ruka, avui estem de temps més lluny que a Ruka, però la cursa d’avui durava 30 segons més, així que al final el resultat és similar. Les sensacions són bones i sabem que hem d’anar poc a poc. Gina es troba bé, correrà l’skiathlon també i hem d’anar pas a pas”.

