Ordino: el PIJ combinarà els esports amb tallers creatius i excursions per a les vacances d’estiu

El Punt d’Informació Juvenil (PIJ) d’Ordino ha programat una àmplia oferta d’activitats per als mesos de juliol i agost, on els joves de la parròquia, a partir dels onze anys, trobaran un programa a mida i molt variat durant les vacances escolars. Els torns s’organitzen per setmanes amb places limitades a deu inscrits i un preu de 55 euros.

En tots els torns es combinen diferents disciplines esportives amb tallers creatius i sortides a la natura. Moltes de les activitats es comparteixen amb el Punt 400 de la Massana oferint un servei conjunt a les valls del Nord. Les places són limitades i les inscripcions es poden fer per telèfon al 878 170.

Esquaix, waterpolo, escalada, pàdel, golf, boxa, voleibol i rugbi són els esports escollits, que ocuparan un o dos dies a la setmana; altres disciplines i pràctiques pel benestar físic que es faran són el ioga o la capoeira. De forma més lúdica, s’anirà a la piscina, es jugarà a les bitlles, cantaran al karaoke i participaran en gimcanes.

Pel que fa l’aventura i les activitats a l’aire lliure, s’ha programat un dia de ràfting a la Seu d’Urgell; una jornada d’activitats Vallnord a Pal-Arinsal; una sortida a la Cerdanya francesa per anar al Water Jump Parc d’Er; visita a Naturland i a Caldea. Dues visites culturals, la ruta ‘L’aigua a Andorra’ i ‘Els secrets d’Andorra la vella’ i les excursions a la natura: Roc de la Cauba, cascades de Segudet i Cortals d’Encamp.

No hi faltaran les visites al 360° Extrem i al Zero Latency. La cuina i la gastronomia estaran presents amb dos tallers, un per aprendre a fer-se el dinar i un altre taller de pizzes, a més de la visita a la fàbrica i botiga de xocolata de la Massana, Xocland. Pel que fa als tallers creatius, es faran un de dibuix expressiu i un altre de còmic, un d’hama i un taller d’iniciació al món casteller i al circ.

A les activitats podran inscriure’s tots els joves nascuts a partir de l’any 2010. Les inscripcions ja estan obertes.