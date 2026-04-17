La Seu d’Urgell inaugura la 17a Fira del Món Geganter

Aquest vespre de divendres, la Seu d’Urgell ha donat el tret de sortida oficial a la XVII Fira del Món Geganter, convertint-se des d’aquest divendres en el gran punt de trobada de la tradició gegantera de Catalunya. L’acte inaugural ha tingut lloc a la sala d’actes de l’Ajuntament, presidit per l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, i la vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach; juntament amb el president de l’Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya, Robert Quirantes; el president de la Colla gegantera i grallera de la Seu, Rubén Segarra, i la regidora de Festes, Christina Moreno.
Aquesta edició és especialment significativa, ja que commemora els 15 anys de la Seu com a Ciutat Gegantera i el 35è aniversari de la seva primera trobada. Amb la participació de més de 60 colles i una vintena d’expositors, la fira ofereix un programa farcit d’història i simbolisme.
Recepció institucional
La celebració s’ha iniciat amb una recepció institucional de gran rellevància que ha comptat amb la presència d’honor dels Gegants de Catalunya, en Treball i na Cultura, acompanyats per diverses colles convidades procedents de Caldes de Malavella, Manlleu i Cintruénigo (Navarra), aquesta última acompanyada pel seu alcalde, Óscar Bea.
Un cop finalitzada la inauguració oficial, la cultura i la música han pres el protagonisme als carrers gràcies a les actuacions del Duo Pirineus i l’Orquestrina Trama, unes propostes sonores que han servit de preludi a la mostra de balls tradicionals que ha omplert la plaça Joan Sansa.
L’esdeveniment continua aquest dissabte amb l’obertura de l’Espai Firal, un punt de trobada on s’oferiran tallers de dansa conduïts per Pep Lizandra, sessions de contacontes i xerrades d’especialització tècnica de la mà de constructors de figures com Pau Reig.
En aquest mateix marc firal, Adifolk aprofitarà l’avinentesa per a fer l’anunci internacional més esperat de l’any, revelant oficialment quins grups han estat seleccionats per a representar la cultura catalana al 38è Aplec Internacional d’Estocolm 2026.
Finalment, l’esdeveniment viurà el seu gran desenllaç, diumenge, amb la imponent plantada de figures que precedirà la cercavila general, una desfilada festiva que recorrerà el cor de la ciutat per a tancar aquesta edició a la plaça dels Oms amb tota la solemnitat i l’alegria pròpies de la festa major.