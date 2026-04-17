Un accident entre quatre vehicles deixa un balanç de tres persones ferides a Andorra la Vella

Aquesta tarda de divendres s’ha registrat un accident de circulació al punt quilomètric 2,750 de la carretera general número 1 (CG-1), a la parròquia d’Andorra la Vella. El sinistre de trànsit s’ha saldat amb el balanç de tres persones ferides. El servei de Policia ha rebut l’avís alertant del succés a les 16:22 hores d’avui.
L’incident viari ha tingut fins a quatre turismes involucrats, tots de matrícula andorrana. A resultes de l’accident, han resultat ferides tres persones veïnes del Principat. Per una banda, una dona de 36 anys que era la conductora i única ocupant d’un dels turismes. De l’altra, dues dones de 45 i 48 anys, tractant-se de la conductora i d’una de les passatgeres d’un altre turisme.