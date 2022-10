La Seu d’Urgell acull una jornada sobre cooperació en el sector agroalimentari

Aquesta tardor es durà a terme al Pirineu un cicle de jornades sobre cooperació en el sector agroalimentari per a abordar com la col·laboració entre les empreses pot ser una eina útil a l’hora d’afrontar els reptes econòmics actuals. L’objectiu de la iniciativa, en què es comptarà amb la participació d’experiències referents d’altres territoris, serà conèixer com pot concretar-se la creació de vincles en els diferents moments del cicle empresarial, des de les compres fins a la transformació o la comercialització..

La primera jornada tindrà lloc al CETAP (edifici de les Monges) de la Seu d’Urgell, dijous vinent, 13 d’octubre, en el marc de la Fira de Sant Ermengol, i tractarà sobre la comercialització, canals de distribució i compra conjunta. Hi participarà la Cooperativa Tres Cadires i la Distribuidora Alimentària del Berguedà.

La segona jornada del cicle serà a Sort, el divendres 4 de novembre, en el marc de la Fira de la Tardor. En aquest cas, s’abordarà el tema de la transformació i venda directa en el sector carni, amb Ramaders d’Andorra i del Vivero de Empresas Agroalimentarias-ADECUARA de Jaca.

A més de les experiències convidades, les dues jornades exposaran iniciatives locals que posaran en valor el talent i l’emprenedoria del territori. En el cas de la Seu d’Urgell, està prevista una taula rodona en què hi prendrà part l’Associació Menja’t l’Alt Urgell, l’Agrobotiga de la Cerdanya, l’Associació de Productors i Elaboradors Ecològics de la Cerdanya i l’Alt Urgell, l’Associació Agroalimentària de la Cerdanya, la Cooperativa Tres Cadires i Distribució Agroalimentària del Berguedà. La xerrada la dinamitzarà Alba Rojas, de l’Ateneu Cooperatiu Catalunya Central.

El cicle l’organitzen conjuntament l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i l’Aran (IDAPA) i l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran, amb el suport del programa Al Teu Gust-Aliments del Pallars de l’Ajuntament de Tremp i de l’Ajuntament de Sort i els Consells Comarcals de l’Alt Urgell i del Pallars Jussà.

Les persones interessades poden inscriure-s’hi a través d’un formulari a Internet o un codi QR que es pot trobar al cartell de l’activitat.