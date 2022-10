Visita de l’Oficina del Síndic de Greuges de Catalunya a la Seu d’Urgell

L’equip de l’Oficina del Síndic de Greuges de Catalunya farà aquest dimecres, dia 19 d’octubre, una atenció presencial o telemàtica (trucada o videotrucada) a la Seu d’Urgell. La sessió s’adreça als veïns i a les entitats de l’Alt Urgell que vulguin fer consultes o exposar queixes en relació amb vulneracions dels seus drets per part de les administracions públiques o empreses que presten serveis generals, com d’aigua, llum o gas, entre d’altres.

La presència del Síndic de Greuges de Catalunya a la capital alturgellenca s’emmarca en un conveni signat amb el Consell Comarcal de l’Alt Urgell que té com a finalitat potenciar la defensa dels drets de les persones de la comarca.

Les visites presencials s’atendran al CETAP, ubicat a la tercera planta de l’edifici de les Monges. Els ciutadans que hi estiguin interessats, han de concertar prèviament una cita a través d’Internet o bé trucant al telèfon 900 124 124. També es pot reservar hora enviant un correu electrònic a l’adreça citaprevia@sindic.cat

Funció del Síndic

El Síndic, càrrec que ocupa actualment Esther Giménez-Salinas i Colomer, té la funció d’atendre les queixes de totes les persones que es troben desemparades davant l’actuació o la manca d’actuació de les administracions, ja sigui la Generalitat, els ens locals de Catalunya, com ara els ajuntaments, les diputacions o els consells comarcals. Per tant, actua com a supervisor i col·laborador de l’Administració catalana, amb l’objectiu d’ajudar a millorar-ne el funcionament. També supervisa les empreses privades que presten serveis d’interès públic, com ara la llum, la telefonia, l’aigua, el gas, el servei postal, etc.

Elegit pel vot majoritari del Parlament de Catalunya, el Síndic és políticament independent. No depèn de cap govern i actua amb objectivitat, llibertat de criteri i independència.