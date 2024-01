Clàudia Garcia demostra la seva lluita al gegant NJR d’Alpe di Lusia

Clàudia Garcia a Pozza di Fassa. Foto: Skilv

Ahir dissabte, 20 de gener, es va disputar a Alpe di Lusia (Itàlia), un gegant NJR italià, amb l’esquiadora andorrana, Clàudia Garcia en la lluita. L’esportista del Principat d’Andorra no va poder completar la segona mànega, però va demostrar molta lluita i un bon esquí.

A la primera mànega, Garcia va acabar a un segon després de cometre una errada, però estava per a poder lluitar per a estar entre les millors i a la segona va sortir a per totes. En aquesta segona baixada, en una de les portes, va enforquillar i va caure, tot i que es troba bé.

Josh Alayrach, l’entrenador, ha fet una valoració molt positiva de la cursa de l’andorrana, especialment pel sacrifici i lluita que ha posat a la pista. “Estic content, és un balanç positiu per la lluita que ha demostrat”, ha dit el tècnic, que assegura que ara es tracta de seguir treballant: “Continuarem picant pedra per a poder sortir a la pròxima a per totes”.