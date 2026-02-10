La Seu cedeix a la Generalitat dues finques per a que hi creï delegacions territorials a l’Alt Pirineu i Aran

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat iniciar els tràmits per a la cessió gratuïta de dos immobles municipals a favor de la Generalitat de Catalunya. Aquesta mesura s’emmarca en el Protocol general d’actuació signat el 4 d’agost de 2025 entre l’Ajuntament i el Departament de la Presidència del Govern català per al desenvolupament d’equipaments administratius a la ciutat.
L’objectiu principal d’aquesta operació és que la Generalitat disposi d’una ubicació definitiva per a les delegacions territorials del Govern a l’Alt Pirineu i Aran. D’aquesta manera, els nous espais permetran absorbir i centralitzar els serveis territorials dels diversos departaments del Govern català en un entorn unificat, donant vida, així, tant econòmica com social, al Centre Històric de la ciutat i crear al seu voltant nova activitat.
L’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha manifestat que “aquesta cessió no és només una operació patrimonial, sinó una aposta clara per a reforçar el paper de la Seu com a capital territorial i per a revitalitzar de manera decidida el nostre Centre Històric”.
Barrera ha afegit que “volem que el Centre Històric torni a ser un espai ple de vida, amb activitat administrativa, comercial i social durant tot el dia. La implantació de les delegacions territorials generarà moviment, oportunitats i noves sinergies per al conjunt de la ciutat”.
Finalment, l’alcalde ha remarcat que “aquesta actuació s’emmarca en una visió estratègica de ciutat: aprofitar edificis emblemàtics per a posar-los al servei del territori i, alhora, activar econòmicament i socialment el nucli antic”.
Aquest projecte s’inscriu plenament en l’estratègia municipal de revitalització del centre històric, que té com a objectiu donar nova vida a aquest àmbit emblemàtic de la ciutat. La implantació de les delegacions territorials del Govern comportarà la presència diària de treballadors públics i ciutadania, fet que generarà dinamisme econòmic, increment del comerç de proximitat i major activitat als carrers.
En aquest sentit, l’Ajuntament continuarà potenciant “la rehabilitació d’edificis, l’impuls d’habitatge al nucli antic, la millora de l’espai públic, l’accessibilitat i l’eficiència energètica, així com el suport al teixit comercial i de serveis”. L’arribada d’equipaments administratius de referència contribuirà també a reforçar el paper de la Seu d’Urgell com a capital de l’Alt Pirineu i Aran, consolidant el centre històric com a cor institucional, econòmic i social de la ciutat.
Detalls de les finques cedides
L’acord preveu la cessió de dos espais estratègics al nucli urbà:
- Antigues Escoles Graduades (Pati Palau): Una finca situada a la Plaça Pati Palau, número 6, amb una superfície total de 1.014,44 m². Malgrat la seva naturalesa demanial, la cessió s’empara en una mutació demanial entre administracions, ja que l’immoble es mantindrà destinat a un servei públic.
- Ca l’Armenter (Carrer Canonges): Es tracta d’una casa de naturalesa patrimonial situada al carrer dels Canonges, 15 (amb accés també pel carrer de Sant Just, 2). L’edifici consta de planta baixa i tres pisos, amb una superfície aproximada de 100 m².
Actualment, l’expedient es troba en fase d’informació pública per un període de 30 dies. En cas que no es presentin al·legacions durant aquest termini, l’acord es considerarà definitiu sense necessitat d’ulterior tràmit plenari.