1.479 persones es dedicaven a activitats (R+D) en empreses d’Andorra durant el 2024

By:
On:
In: Economia
Un investigador en recerca mèdica
Un investigador en recerca mèdica (SFGA)

En termes generals, durant l’any 2024, les empreses d’Andorra han ocupat un total de 1.479 persones en activitats de recerca i desenvolupament (R+D) intern, de les quals 949 són homes i 530 dones. Pel que fa a les hores efectives treballades en R+D pel personal intern de les empreses, aquestes sumen un total d’1,7 milions d’hores. A més, durant l’any 2024, persones externes integrades en els equips interns de R+D han aportat unes 90.000 hores addicionals.

Quant a la distribució del personal de l’empresa dedicat a R+D, s’observa que, entre els homes, el 8,0% són investigadors, el 56,9% tècnics i el 35,1% auxiliars o altre personal de suport. Pel que fa a les dones, el 13,1% són investigadores, el 24,7% tècniques i el 62,2% són auxiliars o altre personal de suport.

Pel que fa a la titulació del personal dedicat a R+D, destaca que el 23,6% dels homes tenen un doctorat o un grau superior a 240 ECTS (European Credit Transfer System), incloent llicenciatures, arquitectures, enginyeries, màsters, especialitats en ciències de la salut i equivalents (com medicina, odontologia, farmàcia, veterinària…). Entre les dones, el percentatge és lleugerament superior, amb un 24,6% que disposen d’aquest nivell de titulació.

Respecte a l’edat del personal ocupat en R+D, predominen les franges compreses entre els 25 i 54 anys.

Globalment, el personal intern dedicat a R+D treballa majoritàriament en el camp de l’enginyeria i la tecnologia, amb un 54,4% en el cas dels homes. En el cas de les dones, la distribució és més equilibrada, destacant el camp de les humanitats i les arts (26,2%) i el d’enginyeria i tecnologia (24,5%).

Les empreses que duen a terme activitats internes de R+D representen, l’any 2024, l’11,7% del total, de les quals el 3,7% ho fan de manera contínua i el 8,0% de manera ocasional. Les empreses que realitzen activitats basades en ciències i tecnologies biològiques representen el 0,3% del total.

Quant a la despesa en activitats d’R+D interna, l’any 2024 representa uns 13,9 milions d’euros en total.

En termes generals, l’any 2024 les empreses que han fet R+D interna s’han finançat amb fons propis majoritàriament.

Respecte a la distribució de la despesa en activitats de R+D interna per tipus de recerca, per a l’any 2024 s’observa que el 46,8% va destinat a la recerca bàsica, el 29,2% va per a la recerca aplicada i el 24,1% correspon al desenvolupament experimental.

Pel que fa a la distribució de la despesa en activitats de R+D interna per objectiu socioeconòmic, destaquen la recerca en infraestructures i la recerca no orientada, amb el 41,5% i el 21,9% respectivament.

Quant a la compra d’R+D, durant l’any 2024 equival a un import de 13,1 milions d’euros, dels quals 3,9 milions s’han adquirit a Andorra i 9,2 milions a la resta del món.

Pel que fa a innovació, l’any 2024 les empreses que han incorporat béns nous o millorats significativament representen el 7,5% del total i el 8,3% de les empreses han incorporat serveis
nous o millorats significativament.

Respecte a les empreses que han innovat en processos de negoci, l’any 2024, ho han fet, principalment, tan sols desenvolupats per la mateixa empresa en el 48,5% dels casos.

Quant a les empreses que han dut a terme alguna de les activitats innovadores, destaca l’adquisició de maquinària, programari, drets de propietat intel·lectual o edificis per a les activitats innovadores diferents d’R+D, amb el 7,5% de les empreses i una despesa de 12,6 milions d’euros.

Pel que fa als factors mediambientals, les empreses els consideren “bastant o molt” importants a l’hora d’introduir innovacions en més del 60% pels diferents aspectes enquestats.

Respecte a les empreses que han innovat, l’any 2024 destaquen les empreses que han ofert algun tipus de béns o serveis per a complir les necessitats de l’usuari i les que han comprat maquinària.

Finalment, pel que fa als factors que dificulten dur a terme les activitats innovadores, destaquen la falta de socis per a col·laboració. S’observa que en la valoració del grau d’importància “bastant o molt” en tots els factors enquestats reben entre el 63% i el 81% de respostes com a motius que han dificultat la decisió d’iniciar les activitats innovadores o la seva execució de finançament.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]