1.479 persones es dedicaven a activitats (R+D) en empreses d’Andorra durant el 2024

En termes generals, durant l’any 2024, les empreses d’Andorra han ocupat un total de 1.479 persones en activitats de recerca i desenvolupament (R+D) intern, de les quals 949 són homes i 530 dones. Pel que fa a les hores efectives treballades en R+D pel personal intern de les empreses, aquestes sumen un total d’1,7 milions d’hores. A més, durant l’any 2024, persones externes integrades en els equips interns de R+D han aportat unes 90.000 hores addicionals.
Quant a la distribució del personal de l’empresa dedicat a R+D, s’observa que, entre els homes, el 8,0% són investigadors, el 56,9% tècnics i el 35,1% auxiliars o altre personal de suport. Pel que fa a les dones, el 13,1% són investigadores, el 24,7% tècniques i el 62,2% són auxiliars o altre personal de suport.
Pel que fa a la titulació del personal dedicat a R+D, destaca que el 23,6% dels homes tenen un doctorat o un grau superior a 240 ECTS (European Credit Transfer System), incloent llicenciatures, arquitectures, enginyeries, màsters, especialitats en ciències de la salut i equivalents (com medicina, odontologia, farmàcia, veterinària…). Entre les dones, el percentatge és lleugerament superior, amb un 24,6% que disposen d’aquest nivell de titulació.
Respecte a l’edat del personal ocupat en R+D, predominen les franges compreses entre els 25 i 54 anys.
Globalment, el personal intern dedicat a R+D treballa majoritàriament en el camp de l’enginyeria i la tecnologia, amb un 54,4% en el cas dels homes. En el cas de les dones, la distribució és més equilibrada, destacant el camp de les humanitats i les arts (26,2%) i el d’enginyeria i tecnologia (24,5%).
Les empreses que duen a terme activitats internes de R+D representen, l’any 2024, l’11,7% del total, de les quals el 3,7% ho fan de manera contínua i el 8,0% de manera ocasional. Les empreses que realitzen activitats basades en ciències i tecnologies biològiques representen el 0,3% del total.
Quant a la despesa en activitats d’R+D interna, l’any 2024 representa uns 13,9 milions d’euros en total.
En termes generals, l’any 2024 les empreses que han fet R+D interna s’han finançat amb fons propis majoritàriament.
Respecte a la distribució de la despesa en activitats de R+D interna per tipus de recerca, per a l’any 2024 s’observa que el 46,8% va destinat a la recerca bàsica, el 29,2% va per a la recerca aplicada i el 24,1% correspon al desenvolupament experimental.
Pel que fa a la distribució de la despesa en activitats de R+D interna per objectiu socioeconòmic, destaquen la recerca en infraestructures i la recerca no orientada, amb el 41,5% i el 21,9% respectivament.
Quant a la compra d’R+D, durant l’any 2024 equival a un import de 13,1 milions d’euros, dels quals 3,9 milions s’han adquirit a Andorra i 9,2 milions a la resta del món.
Pel que fa a innovació, l’any 2024 les empreses que han incorporat béns nous o millorats significativament representen el 7,5% del total i el 8,3% de les empreses han incorporat serveis
nous o millorats significativament.
Respecte a les empreses que han innovat en processos de negoci, l’any 2024, ho han fet, principalment, tan sols desenvolupats per la mateixa empresa en el 48,5% dels casos.
Quant a les empreses que han dut a terme alguna de les activitats innovadores, destaca l’adquisició de maquinària, programari, drets de propietat intel·lectual o edificis per a les activitats innovadores diferents d’R+D, amb el 7,5% de les empreses i una despesa de 12,6 milions d’euros.
Pel que fa als factors mediambientals, les empreses els consideren “bastant o molt” importants a l’hora d’introduir innovacions en més del 60% pels diferents aspectes enquestats.
Respecte a les empreses que han innovat, l’any 2024 destaquen les empreses que han ofert algun tipus de béns o serveis per a complir les necessitats de l’usuari i les que han comprat maquinària.
Finalment, pel que fa als factors que dificulten dur a terme les activitats innovadores, destaquen la falta de socis per a col·laboració. S’observa que en la valoració del grau d’importància “bastant o molt” en tots els factors enquestats reben entre el 63% i el 81% de respostes com a motius que han dificultat la decisió d’iniciar les activitats innovadores o la seva execució de finançament.