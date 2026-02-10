Toni Mata guanya el XV Premi Carlemany per al Foment de la Lectura per l’obra “El centre del món”

El XV Premi Carlemany per al Foment de la Lectura l’ha guanyat enguany l’autor Toni Mata per l’obra El centre del món, entre 31 originals presentats. El guardó està convocat pel Govern d’Andorra i Grup 62 a través de Columna Edicions i té una dotació econòmica de 8.500 euros, aportats pel Govern d’Andorra i Grup 62.
El jurat encarregat de triar l’obra guanyadora està format per nou estudiants d’entre catorze i setze anys, alumnes dels tres sistemes educatius d’Andorra, que han llegit les obres sota la supervisió dels seus professors de literatura. Els membres del jurat juvenil han estat Edith da Silva Rodríguez, Ingrid Soguero Garcia i Sasha Vicente Furmanova, del Col·legi Mare Janer; Enya Moreno Martínez, Iria Mato Cascales i Alexandra Machado Puente, de l’Escola Andorrana de segona ensenyança d’Andorra la Vella; i Emma Bravo Bricullé, Ginebra Subirats Merino i Clara Tenreiro López, del Liceu Comte de Foix.
Prèviament, un consell lector –format per sis persones: les escriptores catalanes Maria Carme Roca i Laia Aguilar, les professores dels tres sistemes educatius d’Andorra Nina Carbonell (Col·legi Mare Janer), Sílvia Sinfreu (Liceu Comte de Foix) i Alèxia Carreras (Escola Andorrana de segona ensenyança d’Andorra la Vella), i Glòria Gasch, editora i representant de Columna Edicions— ha estat l’encarregat de seleccionar tres obres finalistes, que s’han lliurat al jurat per a la seva valoració i per a l’adjudicació del premi.
L’edició de l’obra serà en 2026, amb el segell de Columna Edicions i es publicarà el 13 de maig de 2026. El lliurament del Premi es farà a Andorra coincidint amb la publicació del llibre el mes de maig d’enguany.
L’autor
Toni Mata Damunt (Sabadell, 1982) és escriptor, guionista i còmic. És autor de la novel·la juvenil Nascuts per ser breus, guardonada amb el Premi Joaquim Ruyra, el Premi Menjallibres i el Premi Protagonista Jove, i de la seva seqüela L’alè dels llaurats. També ha publicat els llibres humorístics Momentos poco estelares de la humanidad i Alienació mental transitòria, Premi Caterina Albert per a joves autors. Col·labora habitualment en mitjans de comunicació com a guionista, director o col·laborador.
L’obra
La Paula té 17 anys, però ja s’ha adonat que el centre del món són els diners. Ho condicionen tot, començant per la seva humil família, que queda atrapada en una situació que ni tan sols sap si podrà resoldre. Una novel·la sobre l’ambició, la llibertat financera i les complexes relacions familiars marcades per les diferències econòmiques.