La Seu aprova la redacció del projecte de pacificació del carrer Regència d’Urgell

El carrer Regència d’Urgell (Aj. la Seu)

L’Ajuntament de la Seu ha aprovat la redacció del projecte de pacificació del carrer Regència d’Urgell. El projecte s’ha adjudicat a l’empresa Jornet Llop Pastor Arquitectes SLP i s’ha assignat l’arquitecte municipal com a responsable de contracte.

Aquest projecte té com a finalitat la transició de via motoritzada a via pacificada, potenciant alhora l’activitat comercial d’aquest carrer sense perjudicar els veïns. El carrer de Regència d’Urgell és un dels carrers situats en ple centre de la Seu, entre l’avinguda de Pau Claris i el carrer Llorenç Tomàs i Costa.

L’import total del contracte és de 18.289,56 euros (IVA inclòs).