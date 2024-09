Bon paper de l’Andona a la Volta a Guipúscoa

Corredores de l’Andona a la Volta a Guipúscoa (Club)

L’equip Andona ha completat amb èxit la Volta a Guipúscoa, celebrada el cap de setmana del 6 al 8 de setembre de 2024. A continuació, es detallen els resultats destacats i el balanç de la competició.

Integrants de l’equip:

– Anna Albalat

– Sílvia Zúñiga

– Miren Miquel

– Laia Sebastià

– Raquel Balboa

Equip de suport:

– Mecànic: Xavier Palacios

– 2n Director: Jan Missé

– 1a Directora: Xary Rodríguez





Resultats destacats:

1a Etapa – Crono (06-09-2024)

– 3a posició d’Anna Albalat, amb una actuació excel·lent que li ha valgut el podium a la general.

– 4t millor equip en puntuació global.





2a Etapa – Ordizia (07-09-2024):

– Posicions destacades:

– 6a posició d’Anna Albalat a l’etapa, a 17 segons de la primera

– 5a posició a la general, a 11 segons del pòdium

– 3a posició en la classificació de la regularitat

– Altres posicions:

– 26a Raquel Balboa

– 27a Laia Sebastià

– 35a Miren Miquel

– 37a Sílvia Zúñiga

– Classificació final

– 4es com a equip tant a l’etapa com a la general.





3a Etapa – Elgoibar: (08-09-2024)

– Posicions destacades:

– 12a posició d’Anna Albalat

– 28a Laia Sebastià

– 37a Sílvia Zúñiga

Classificació General Final:

– 7a posició d’Anna Albalat

– 6è com a equip



Després de tres dies intensos, l’equip Andona “està molt orgullós de l’actuació de les nostres ciclistes. Hem demostrat la nostra determinació i qualitat en aquesta volta internacional. Continuarem treballant per a millorar i evolucionar com a equip”.





Propera Parada: Pionera Race València. Cursa UCI PRO

Aquest diumenge, 15 de setembre, l’equip Andona participarà a la Pionera Race, a València, una cursa UCI Professional a la qual el club ha estat estat convidat. “Estem emocionades per aquesta primera experiència en una cursa professional al costat d’equips com el Team Protour Cannyon – Sram Generation. Agraïm molt la invitació i estem contentes de veure com València aposta fort pel ciclisme femení i valoren la nostra evolució”, assenyalen des de l’Andona.