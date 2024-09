Carola Vila anuncia la seva retirada després de nou anys competint al màxim nivell

Carles Visa i Carola Vila en el comiat de l’esquiadora de fons (FAE)

Avui divendres, 13 de setembre, Carola Vila, esportista d’esquí de fons de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), ha anunciat el seu adeu a la competició. La fondista andorrana, que va prendre la decisió abans de l’estiu, ha explicat avui a la seu de la FAE la seva decisió. “Faig un balanç molt positiu, moltes experiències, valors, gent, no ho canviaria per res del món”, ha expressat Vila.

“Vull agrair a la FAE l’oportunitat que em va donar”

Carola Vila ha dit adeu a la competició i, en roda de premsa, ha explicat els seus motius per a prendre aquesta decisió després de nou anys representant Andorra i la FAE per tot el món: “Fa nou anys que formo part de la FAE i vull agrair a la Federació que al final m’ha donat l’oportunitat de viure de l’esport que més m’agrada del món. Ha sigut una etapa molt maca. Però, fa dos anys que arrosseguem temes més difícils, canvis a l’equip, una lesió, i per això vam fer una aturada que ja vam explicar, per a posar els comptadors a zero. Quan vaig reprendre els entrenaments al març vaig veure que el nivell d’implicació i compromís no eren els idonis per a competir a l’alt nivell, i per tant, tant per a mi com per a la FAE, el més honest era plegar i vam prendre aquesta decisió a principi d’estiu”.

La fondista andorrana ha volgut tenir paraules d’agraïment cap a totes les persones i entitats que han fet possible la seva carrera esportiva: “Volia agrair a la FAE i al Govern, perquè són al final els que subvencionen aquests projectes i els hi donen empenta, i a tots els espònsors, sobretot a Naturland i Andbank, que al final eren els que més he tingut al darrera. També a tots els companys d’equip que he tingut tots aquests anys, als tècnics, skimen i a tots, i a la família, que segurament són els que més ho han patit tot aquests anys i sempre han estat allà”.





“Són projectes que o vas al 200% o no fa falta que hi vagis”

L’andorrana, que ha estat, especialment la passada temporada, fora de la competició per a recuperar-se dels seus problemes físics, ha manifestat que “en cap moment” aquesta decisió és per “falta de motivació”: “La lesió sí va ser molt complicat, al maig estava bastant bé, però com he dit fa nou anys que em dedico a aquest esport i soc súper conscient que el que necessito per a arribar on vull arribar, tant a nivell personal com pel que es necessita a arribar a l’alt nivell, és molt gran a nivell d’implicació i de tot, i en tornar a entrenar vaig veure que això no ho tenia i tant jo com la FAE estem d’acord que són projectes que o vas al 200% o no fa falta que hi vagis perquè al final patiria jo, patiria la FAE i patirien tots”.





“Faig un balanç molt positiu”

Amb tot, Vila mira cal al darrera i la seva anàlisi, el seu balanç de tot el viscut i aconseguit, és positiu: “Faig un balanç molt positiu, moltes experiències, valors, gent, no ho canviaria per res del món. No em podria quedar amb res en concret perquè el que he viscut és molt guai en general”.





Visa: “Ha estat un actiu per a la FAE”

Així mateix, el gerent de la FAE, Carles Visa, que ha acompanyat a la taula a Carola Vila, ha tingut paraules d’agraïment cap a la Carola, per tota la seva feina al llarg de tants anys: “Per a la Federació avui és un d’aquests dies que no ens agraden. Al final per a nosaltres la Carola ha estat un actiu per a la Federació, pensem que ha fet uns resultats bons, hi ha una trajectòria olímpica i mundialista que s’ha guanyat per mèrits propis. Nosaltres hem intentat parlar amb la Carola perquè reconsiderés la decisió, ho hem fet tots, la Laura Orgué, els membres de la junta, els tècnics, però no l’hem pogut fer canviar d’opinió i ens toca acceptar la seva decisió. Ens toca respectar-ho i pel que fa a la junta directiva i tot l’equip només podem agrair a la Carola el seu treball, la seva dedicació i el seu esforç que sempre, sempre, sempre ha realitzat, i per haver representat molt dignament a la FAE i a Andorra en totes les competicions que hi ha participat”.





“Construir una atleta com la Carola són molts anys”

Visa ha lamentat el fet de quedar-se amb una corredora menys a la secció d’esquí de fons, que ara comptarà amb Irineu Esteve i Gina del Rio: “Som una Federació molt petita i arribar a construir una atleta com la Carola són molts anys i sap greu quedar-se amb què podríem anar a més. Ara hem de mirar al darrera als clubs i construir molt poc a poc una atleta com la Carola. Hem de confiar que el club aporti algun esportista i continuem construint, però aquesta és la nostra realitat, que som molt petits. Els atletes que hem tingut han sigut molt bons”.





TRAJECTÒRIA ESPORTIVA DE CAROLA VILA

Carola Vila, als seus 25 anys, ha posat punt i final a la seva trajectòria esportiva, que ha estat plena de bons resultats per a la FAE i Andorra al màxim nivell de competició. Ha competit a Mundials, Copes del Món, Copes d’Europa, Jocs Olímpics:





Copa del Món, Jocs Olímpics i Jocs de la Joventut

Carola Vila ha participat a 17 Copes del Món, de les quals ha estat en vuit ocasions dins del top50, sent el seu millor resultat el 32è lloc als 10km en lliure de Davos, l’any 2020. Va ser olímpica a Beijing 2022, on va obtenir els següents resultats: 48a als 30km mass start, 47a als 10km clàssics i també 47a a l’skiathlon, i també va competir als Jocs Olímpics de la Joventut de Lillehammer (Noruega).





Mundials absoluts, Mundials júniors i Mundials sub’23

Ha competit als Mundials en tres ocasions: l’últim a Planica (Eslovènia) el 2023, i abans a Oberstdorf (Alemanya) al 2021 i a Seefeld (Àustria) al 2019. Als Mundials júniors va disputar les cites de Soldier Hollow (Estats Units) al 2017, Goms (Suïssa) al 2018, i Lahti (Finlàndia) al 2019, on va assolir els seus millors resultats amb una 10a i una 13a posició als 15km clàssics mass start i 5km lliures, respectivament. També hi va ser als Mundials sub’23 d’Oberwiesenthal (Alemanya) del 2020, on va arribar a ser 26a als 15km en lliure mass start, i a Vuokatti (Finlàndia) al 2021, on va ser 27a als 10km lliures.





Copa d’Europa

A la Copa d’Europa, coneguda com a Alpen Cup, ha tingut una actuació molt notable al llarg de la seva carrera, acabant al top15 en 17 ocasions. Ha estat 10a, que ha sigut el seu millor resultat, en quatre ocasions: als 10km en clàssic de Sappada (Itàlia) del 2022, als 10km en clàssic de St Ulrich am Pillersee (Àustria) del 2021, als 10km en clàssic de Formazza (Itàlia) del 2020, i als 10km en clàssic mass start d’Oberwiesenthal (Alemanya) del 2019.





Campionats Nacionals i curses FIS

També ha obtingut resultats rellevants com ara guanyar els Campionats d’Espanya de fons en 2019 i 2018 en dues curses cada any, a més de ser segona en altres dues ocasions al 2016. Al llarg de la seva carrera esportiva ha guanyat quatre curses FIS.