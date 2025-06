La Seu aprova fer un refinançament del deute municipal

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell (Aj. la Seu)

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat l’autorització per a dur a terme un refinançament de l’actual deute municipal. La mesura, que s’havia incorporat al final del plenari d’aquesta setmana com a punt d’urgència, ha tirat endavant amb 13 vots favorables, de l’equip de govern (Compromís), Junts i ERC, i 2 vots en contra, de la CUP.

L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, ha justificat la presentació d’aquesta proposta, i la seva inclusió amb caràcter d’urgència, per donar resposta immediata a una recomanació que els ha fet l’interventor municipal. D’acord amb aquesta petició, Barrera creu que el refinançament servirà per estalviar interessos, obtenir condicions financeres més favorables que les actuals i d’aquesta manera reduir la quantitat de diners que l’Ajuntament ha de destinar a eixugar aquest deute. L’alcalde urgellenc ha explicat que la previsió és ajuntar en un sol banc, i amb un sol préstec, tot el paquet corresponent a aquests conceptes per tal d’obtenir interessos més baixos, tenint en compte que l’Euríbor va fluctuant cap amunt o cap avall i en funció d’això s’acaba pagant menys o més. I assegura que això permetrà “estalviar molts milers d’euros i fer que això no repercuteixi a les butxaques de tothom”.

Una de les altres especificitats del nou contracte també serà el fet que es farà conjuntament amb l’Ajuntament de Puigcerdà. Des de l’equip de govern han explicat que això es fa perquè ambdues capitals comarcals comparteixen el mateix interventor i això en fa més fàcil la gestió. També s’hi ha implicat la societat municipal urgellenca Habitatge i Urbanisme La Seu (HIULS). Per això, el préstec se signarà alhora per part d’aquestes tres administracions.