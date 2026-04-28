La Pujada Arinsal 2026 ja accepta inscripcions: puntua doble i estrena experiència digital en temps real

La Comissió Esportiva ACA CLUB, obre oficialment el període d’inscripcions per a la Pujada Arinsal 2026, una de les cites clau del calendari automobilístic de muntanya que se celebrarà del 29 al 31 de maig. L’edició 2026 presenta una proposta esportiva reforçada, amb una doble dimensió competitiva: per una banda, serà prova puntuable per al Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya (CAAM), i per l’altra, formarà part del Campionat de França de la Muntanya 2a Divisió, consolidant així el seu posicionament internacional.
Una prova, dues competicions i un escenari d’alt nivell
La Pujada Arinsal es disputarà al traçat de la carretera CS-520 (Comallemple – Arinsal), amb una longitud de 4,1 km i un pendent mitjà del 8,6%, un recorregut tècnic i exigent que combina velocitat, precisió i adaptació constant.
En el marc del CAAM 2026, la competició es desenvoluparà en format de dues proves independents:
- Arinsal 1 — dissabte 30 de maig
- Arinsal 2 — diumenge 31 de maig
Cada jornada tindrà classificació pròpia, puntuació independent i lliurament de trofeus, amb el resultat determinat per la suma dels dos millors temps de cursa.
Pel que fa al campionat francès, la prova formarà part d’un meeting conjunt, amb participació internacional i estructurat segons la normativa FFSA, incloent classificacions per sèries, grups i categories, així com premis específics per a cada jornada.
Inscripcions obertes i procediment
Les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar:
• En línia, a través de la secció PARTICIPANTS del web esportiva.aca.ad
Una altra novetat és la creació d’una Àrea Privada, que permetrà als pilots repetir inscripció de forma més ràpida i eficient en les següents proves del CAAM.
El termini de tancament està fixat per al 21 de maig de 2026, amb publicació de la llista oficial d’inscrits el 25 de maig.
Els vehicles admesos inclouen els Grups 1 a 7 del CAAM, així com categories específiques com Promosport i Històrics, reforçant la diversitat i competitivitat del parc.
Innovació 2026: una nova experiència digital en temps real
Una de les grans novetats d’aquesta edició és la posada en marxa d’un aplicació digital oficial, accessible a través de:
Aquesta nova plataforma no només centralitza tota la informació oficial de la prova — convocatòries, comunicats i classificacions—, sinó que introdueix un nou nivell d’experiència per a pilots, equips i aficionats:
- Seguiment de classificacions en temps real
- Accés immediat a informació esportiva actualitzada
- Integració de dades i analítiques de rendiment de cada pilot (telemetria)
- Canal únic i oficial de comunicació esportiva
Aquesta eina digital substitueix els canals tradicionals i esdevé l’únic espai oficial de publicació durant tota la prova.
Una cita consolidada amb projecció internacional
La Pujada Arinsal continua evolucionant com una prova de referència, capaç d’atraure pilots nacionals i internacionals i de combinar tradició esportiva amb innovació tecnològica.
“Amb la integració en el calendari francès i l’aposta per la digitalització, l’edició 2026 reforça el seu paper com a plataforma competitiva de primer nivell i com a esdeveniment clau dins l’ecosistema automobilístic de muntanya al sud d’Europa”, manifesten des de l’organització.