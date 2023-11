La Seu acull una exposició i xerrada sobre el procés migratori en cerca de refugi

Cartell anunciant l’exposició “Llibertat significa moviment” (Aj. la Seu)

El proper dilluns, 20 de novembre, a dos quarts de vuit del vespre, la sala la Immaculada de la Seu d’Urgell acollirà la inauguració de l’exposició sobre el procés migratori en cerca de refugi ‘Llibertat significa moviment’ i la posterior xerrada a càrrec de Cecilia Carrillo Navarrete, de l’associació de solidaritat internacional independent EntrePobles, qui ha viscut personalment un procés migratori.

“Aquesta xerrada i aquesta exposició s’han organitzat amb la voluntat de sensibilitzar a la nostra societat sobre les diferents problemàtiques que hi ha al món”, manifesta el regidor de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Jordi Mas.





L’exposició

Aquesta exposició es mostrarà de manera itinerant als centres educatius de secundària de la Seu d’Urgell: el col·legi la Salle, l’Institut la Valira i l’Institut Joan Brudieu, així com també el Centre de Formació d’Adults.

“Amb aquesta exposició volem mostrar una petita part d’una realitat global des d’una mirada feminista, internacionalista i intercultural que ens ajudarà a apropar-nos a la vida de qualsevol persona que ha emprès un procés de migració”, explica Jordi Mas.

‘Llibertat significa moviment’ podria ser qualsevol viatge. Un viatge de plaer, un viatge per a visitar persones estimades, un viatge de relax o un viatge per a desconnectar de la rutina. No obstant, per a moltes persones aquest no és un viatge qualsevol, és el viatge de la seva vida. Hi ha viatges que duren hores, dies, mesos, anys… o tota una vida. Aquest viatge durarà per al visitant el que duri el seu pas per l’exposició.