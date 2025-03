La Seu acull la 1a Trobada Esportiva de tots els grups dels Programes de Formació i Inserció de l’Alt Pirineu i Aran

Participants a la 1a Trobada Esportiva de tots els grups dels Programes de Formació i Inserció (Aj. la Seu)

Durant tot el matí d’avui dimarts, la Seu d’Urgell ha acollit la 1a Trobada Esportiva de tots els grups dels Programes de Formació i Inserció (PFI) de l’Alt Pirineu i Aran dependents del Departament català d’Educació i Formació Professionals, així com els grups de PFI dels Plans de Transició al Treball (PTT) de la Seu d’Urgell i de Val d’Aran que participen en el projecte ‘Els valors de l’esport al PFI’.

Així, una seixantena d’alumnes, acompanyats per una quinzena de docents, han participat en una matinal esportiva al Parc Olímpic del Segre de la Seu d’Urgell on han estat rebuts per la regidora d’Educació de l’Ajuntament urgellenc, Christina Moreno, pel tècnic docent als Serveis Territorials de Lleida i als de l’Alt Pirineu i Aran, Rafel Castaño, per la directora dels Serveis Territorials d’Educació a l’Alt Pirineu i Aran, Sandra Martínez, i per l’inspector d’Educació, German Tarròs.

Christina Moreno ha manifestat en el marc d’aquesta trobada esportiva de tots els grups dels PFI de l’Alt Pirineu i Aran que “el que avui està passant a la Seu d’Urgell és un exemple d’empoderament d’aquest territori pirinenc”. La regidora d’Educació ha remarcat al respecte que els diferents PFI del territori comparteixin projectes, experiències i es reconeguin “és un benefici directe del talent del nostre alumnat i, les necessitats presents i futures dels municipis de muntanya”. Moreno ha reblat que “cal continuar en aquesta línia, de creixement i connexió entre recursos educatius”.

Els alumnes han gaudit d’una jornada esportiva on han pogut practicar ràfting i escalada a les instal·lacions olímpiques del Parc del Segre. A més a més, també han pogut participar d’una activitat de descoberta al centre històric de la Seu d’Urgell, que ha anat a càrrec de l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat.





‘Els valors de l’esport al PFI’

Els participants del projecte ‘Els valors de l’esport al PFI’ són:

PTT La Seu d’Urgell (Institut Joan Brudieu + Ajuntament de la Seu d’Urgell) PFI Auxiliar d’activitats forestals





PTT Val d’Aran (Institut d’Ostalaria de Les-Val d’Aran + Conselh Generau d’Aran) PFI Auxiliar de comerç i atenció al públic





Institut de Pont de Suert PFI Auxiliar d’activitats forestals





Institut Pere Borrell (Puigcerdà) PFI Auxiliar de comerç i atenció al públic





Institut Hug Roger III (Sort) Auxiliar de cuina





Institut de Tremp Auxiliar en centres sanitaris



Aquest projecte, que es realitza per primera vegada als Serveis Educatius de l’Alt Pirineu i Aran, està impulsat per la Direcció General de Formació Professional, amb la col·laboració dels Serveis Educatius de l’Alt Pirineu i Aran, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el PTT de la Seu d’Urgell i l’Institut Joan Brudieu.

A través d’aquest projecte, els centres han estat treballant al llarg del curs els valors de l’esport mitjançant diferents activitats i referents esportius per tal de fomentar valors positius que contribueixin en el desenvolupament social i personal de l’alumnat, la cultura del ‘joc net’, i l’esport com a element facilitador i cohesionador en les relacions interpersonals, entre d’altres.