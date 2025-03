Els conductors de Coopalsa ja treballen amb horaris intensius

Un autobús de Coopalsa prestant el servei a la seva línia (AndorraDifusió)

El comitè d’empresa de Coopalsa informa que des d’aquest dimarts, 11 de març, els conductors ja treballen amb horaris intensius. Es compleix així amb el que va quedar establert en el laude arbitral. Ho publica avui el mitjà AndorraDifusió. La representació dels treballadors s’ha mostrat comprensiva davant del fet que no es pugui aplicar encara la mesura dels dos dies de festa setmanal.

De la seva banda, l’empresa esgrimeix dificultats per a disposar de personal amb els requisits que demana la concessió. El que ja no ha agradat tant als membres del comitè d’empresa, és que Coopalsa hagi anul·lat les reunions mensuals amb el comitè perquè hi ha en marxa el recurs contra el laude.