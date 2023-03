Educació aprova la creació del títol estatal de bàtxelor en llengües clàssiques

Aprovada la creació del títol estatal del bàtxelor en llengües clàssiques de la Universitas Europaea IMF (Pexel)

El Govern ha aprovat el Decret de creació del títol estatal del bàtxelor en llengües clàssiques de la Universitas Europaea IMF. Aquesta nova titulació ha de formar als titulats per a poder exercir com a tècnic de suport en l’àmbit de les indústries culturals (com pot ser l’assessorament lingüístic o l’edició especialitzada) i com a tècnic en institucions dedicades a la promoció cultural i a tasques filològiques i lingüístiques.

Els títols de bàtxelor tenen una càrrega de treball de 180 crèdits europeus, distribuïts en sis semestres amb una càrrega de 30 crèdits europeus cadascun entre obligatoris, optatius i de lliure elecció.

El següent pas per tal que el bàtxelor esdevingui una realitat és que es presenti un pla d’estudis, que haurà de ser acreditat favorablement per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior (AQUA) i després aprovat pel Govern.

Tal com estipula la Llei de l’ensenyament superior, el Govern estableix les titulacions, de qualsevol nivell, que tenen caràcter estatal i que s’estructuren sobre la base dels cicles establerts en el marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), i queden referenciades en el Marc andorrà de titulacions de l’ensenyament superior d’Andorra (MATES). El primer cicle condueix al grau de bàtxelor, el segon al de màster, i el tercer al de doctor.