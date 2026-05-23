Oliana impulsa el mercat laboral del sud de la comarca amb una jornada de “Jobdating”

El pavelló Francesc Betriu d’Oliana es convertirà el divendres, 5 de juny, en el punt de trobada estratègic per al mercat laboral de l’Alt Urgell, el Solsonès i la Noguera. Sota el lema «Unim empreses i persones per a millorar l’ocupació», el municipi acollirà les seves primeres Jornades d’Ocupació, una iniciativa que busca dinamitzar el municipi i el territori més proper i generar oportunitats reals de contractació en un entorn proper i professional.
L’esdeveniment neix amb la voluntat de replicar al sud de la comarca l’èxit del model de Jobdating que es fa des de ja fa uns anys a la Seu d’Urgell. Així es pretén reforçar la cohesió territorial i la resposta a les necessitats de talent de les empreses de la zona.
La part central de la jornada és un espai de connexió directa amb entrevistes ràpides entre oferents de feina i candidats. Aquest format àgil permet a les empreses detectar perfils amb potencial de manera immediata, mentre que les persones en recerca de feina tenen l’oportunitat de presentar-se directament davant dels responsables de selecció. A més, l’esdeveniment disposa d’un espai informatiu on s’assessora sobre els recursos d’ocupació i els programes de formació disponibles actualment a la comarca.
Entre els perfils més demandats en aquesta edició destaquen els sectors de la indústria, els serveis, el comerç, la logística i l’atenció a les persones. Tot i això, l’organització subratlla que la jornada està oberta a qualsevol perfil professional, ja sigui per a persones que busquen la seva primera feina com per a aquelles que volen reorientar la seva trajectòria.
Aquesta iniciativa sorgeix del Consell Comarcal de l’Alt Urgell (CCAU) amb la implicació de l’Ajuntament d’Oliana i la col·laboració dels grups Leader Alt Urgell-Cerdanya, Catalunya Central i Noguera-Segrià Nord, entre altres agents econòmics i socials. Amb aquest impuls conjunt, la comarca reafirma el seu compromís amb la dinamització econòmica i la retenció del talent en un context de transformació del mercat laboral.
Les persones interessades poden inscriure’s a través del formulari disponible als canals oficials dels serveis d’ocupació de l’Alt Urgell, Solsonès i Noguera. Les empreses que vulguin participar-hi també poden sol·licitar-hi plaça fins a completar l’aforament.