La Seu: 300 futbolistes participaran dissabte a la cloenda de seleccions territorials de Lleida de futbol sala

Presentació de la cloenda de seleccions territorials de Lleida de futbol sala (Aj. la Seu)

Aquest dissabte, 22 de juny, la Seu d’Urgell acollirà la segona edició de la cloenda de seleccions territorials de Lleida de futbol sala. Així ho han anunciat l’alcalde Joan Barrera i la regidora d’Esports de l’Ajuntament, Bàrbara Romeu, juntament amb Xavier Alís, membre del comitè de futbol sala de la territorial de Lleida de la Federació Catalana de Futbol (FCF) i del vicepresident de l’Atlètic Club la Seu d’Urgell, Jordi Cardona.

L’alcalde de la Seu ha volgut posar en valor i agrair l’aposta de l’FCF, i més concretament el comitè de Futbol Sala de la Delegació de Lleida, per organitzar esdeveniments i actes arreu del territori. “A la Seu d’Urgell, ciutat d’esport hi trobareu sempre la complicitat i el suport necessaris per a seguir promovent l’esport i el futbol al Pirineu”, ha manifestat Joan Barrera. “La Seu d’Urgell ofereix un conjunt d’instal·lacions, experiència organitzativa i un teixit esportiu de base, representat aquest cap de setmana per l’Atlètic Club la Seu d’Urgell, que l’han convertit en una ciutat de referència en l’organització d’esdeveniments esportius. Federació, Servei Municipal d’Esports i Atlètic la Seu formen una alineació de garanties que de ben segur repetirà l’èxit de la passada edició”, ha reblat l’alcalde urgellenc.

Per la seva part, la regidora d’esports de l’Ajuntament de la Seu, Bàrbara Romeu, ha volgut destacar que la cloenda d’enguany “torna a donar protagonisme a les seleccions de Lleida de totes les categories, des de benjamins fins a sèniors i en categoria femenina i masculina”.

Val a dir que a diferència de l’any passat, però, la cloenda es farà tota el mateix dissabte, i s’utilitzaran dues instal·lacions municipals com són el Palau d’Esports i el Poliesportiu Municipal.

L’alcalde Barrera i la regidora Romeu han reiterat l’agraïment a l’FCF “per la confiança que ha dipositat, altre cop, en la solvència organitzativa de la ciutat i donar la benvinguda a totes les jugadores i jugadors i les seves famílies que vindran per a representar les seleccions de Lleida i a la resta de clubs i entitats que en seran els rivals”.





Festa de final de temporada

En aquesta segona edició la cloenda es disputarà en una sola jornada, tal i com ha explicat Xavier Alís, a petició de molts futbolistes al ser aquest cap de setmana la revetlla de Sant Joan.

El membre del comitè de futbol sala de la territorial de Lleida de l’FCF “és una festa de final temporada, on totes les seleccions des de benjamí fins a sènior, tant en categoria masculina com femenina, acudiran a la Seu per a acomiadar la temporada”.

Alís també ha subratllat que es tracta d’una aposta ferma del comitè de futbol sala que els serveix per a preparar els campionats de Catalunya de seleccions territorials que es disputen a Blanes cada temporada. “Volem preparar aquesta competició, de manera més lúdica, amb jugadors i jugadores de primer any. I ho tornem a fer a la Seu d’Urgell, també, perquè l’Atlètic la Seu aposta fermament pel futbol sala tant masculí com femení, i li volem donar tot el suport”.





12 partits en una jornada

El Palau d’Esports i el Poliesportiu Municipal de la Seu seran l’escenari de 12 partits de futbol sala (6 de masculins i 6 de femenins), que enfrontaran les diferents seleccions territorials de Lleida amb diferents equips d’altres territorials.

Els equips convidats a enfrontar-se a les seleccions territorials són: CET 10 de Barcelona, CFS Agramunt, CFS El Catllar, el CFS Linyola, FS Lloret de Mar i l’Atlètic Club La Seu d’Urgell.

Els partits començaran a les deu del matí i, el darrer partit, serà a les set de la tarda.