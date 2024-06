Idees fresques i acolorides per a decorar la casa amb flors

Un saló decorat amb moltes plantes (AMIC)

La primavera i els primers dies d’estiu ofereixen dies més llargs, temperatures agradables i una explosió de flors fresques i vives. És el moment perfecte per a omplir el nostre espai amb la joia i la vitalitat d’aquests regals naturals. Des de centres de taula fins a arranjaments florals per a diverses zones, tenim a la nostra disposició propostes que s’ajusten a tots els gustos i butxaques.

Al saló-menjador, un centre de taula amb tulipes, narcisos o jacints frescos és una manera elegant d’animar l’espai on tota la família hi passa tanta estona durant la jornada.

A la cuina, podem decorar amb flors aromàtiques com lavanda, menta o romaní, que no només aporten color i aroma, sinó que també es poden emprar per a cuinar o per a infusions. Uns testos amb herbes aromàtiques a la finestra són una opció pràctica i decorativa.

Unes poques flors en un petit gerro a la tauleta de nit poden crear un ambient relaxant al dormitori. Es poden triar flors amb tonalitats pastel o aromes suaus com l’espígol (lavanda) o la rosa.

També podem posar un petit gerro amb flors fresques al lavabo per donar-li un toc alegre i colorit, o decorar la banyera amb pètals per a crear un ambient relaxant i romàntic. Penjar un ram de flors fresques a la porta del bany és una manera original de donar-li un toc fresc i diferent. A més a més, es poden fer servir espelmes aromàtiques amb fragàncies florals com l’espígol o la rosa que t’ajudaran a crear un ambient relaxant i acollidor al bany.





Per https://decoracionyjardines.com