La Salle la Seu oferirà formació digital en comptabilitat i facturació per a alumnes i professors

El Col·legi La Salle de la Seu d’Urgell oferirà formació digital per a comptabilitat, facturació i nòmines mitjançant un conveni amb la consultora Esofitec, especialitzada en transformació digital. Aquests cursos volen ajudar a millorar la competitivitat i eficàcia tant d’estudiants com de treballadors.

L’acord es posarà en pràctica amb els alumnes de cicles formatius. La directora de La Salle La Seu, Anna Sansa, ha explicat a RàdioSeu que l’empresa els facilitarà el programari necessari i creu que la col·laboració serà “beneficiosa tant per als alumnes com per al professorat”, el qual rebrà aquests coneixements a cost zero.

Les classes es faran tant als estudiants de cicle mitjà com de cicle superior, per a les branques administrativa i de mecànica que ofereix actualment el centre. Es tracta d’una formació molt pràctica i destinada sobretot a millorar la gestió de nòmines, estocs o factures.

Manel Caballero, representant d’Esofitec, ha detallat que “l’objectiu és molt simple i molt clar: millorar les possibilitats d’integració al mercat laboral, que La Salle ja fa molt bé”. Per això, se’ls vol facilitar “eines que ja tenen una gran utilització” en el dia a dia de les empreses. La consultora ofereix la “nova generació” d’aplicacions, que són “una eina líder al mercat, perquè amb ella actualment es calculen una de cada tres nòmines”.

Caballero remarca que “el mercat evoluciona” i que al 2024 és previst que entri en vigor la nova llei de facturació electrònica. A això s’hi afegeix que PIMEs, estats i assessors tendeixen cap a un àmbit cada cop més col·laboratiu. Tot plegat fa necessari avançar cap a la digitalització d’aquests tràmits.