Desenterrant el passat recorda un pintor de retaules que va treballar entre Andorra i la vall de la Vansa

El proper diumenge, 30 d’octubre, a les 11 del matí, tindrà lloc la darrera xerrada de la novena edició del cicle “Desenterrant el passat”, que ha programat durant aquest mes sis activitats dedicades al patrimoni i la història de l’Alt Urgell, en diverses poblacions de la comarca.

La xerrada se centra en la misteriosa figura de l’anomenat Mestre de Tuixent, un anònim pintor de retaules al qual s’atribueixen nou obres distribuïdes entre la vall de la Vansa i Andorra. El Mestre de Tuixent va ser un pintor molt modest, amb uns recursos tècnics i estilístics força rudimentaris i uns resultats que integren unes formes extremadament populars, difícils d’enquadrar en un estil determinat.

No se sap res de la seva identitat, excepte el fet que va pintar cap a finals del segle XVI, segons figura en la data que hi ha en el retaule de Sant Martí de Tuixent, l’única dada que aproxima a la seva figura i que ha estat decisiva per a atorgar-li el qualificatiu de Mestre de Tuixent.

L’obra que s’ha conservat indica que el mestre va ser contractat, molt especialment, per a ornar petites esglésies de caràcter humil, gairebé mai temples parroquials, amb l’única excepció de Santa Coloma de la Bastida, on va construir un retaule que pot contemplar-se actualment al Museu Diocesà d’Urgell.

També se li atribueix un cicle mural a l’antiga casa Busquets d’Andorra la Vella, que és actualment la Casa de la Vall. A banda de les peces conegudes, durant la xerrada es presentarà una obra perduda d’aquest mateix artífex, fotografiada per l’andorrà Guillem de Plandolit en algun moment anterior a 1932.

La conferència serà pronunciada per Carles Gascón Chopo, tècnic de patrimoni Cultural del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, a la sala Cadí de Tuixent. La conferència serà presencial, amb entrada lliure i gratuïta i sense necessitat de reserva, i també podrà ser seguida en directe en streaming, a través de l’enllaç https://youtu.be/284MzXGrACc

Amb aquesta activitat tanca el cicle “Desenterrant el passat” en la seva edició de 2022, que està organitzada pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell i l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat. Compta així mateix amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i, en el cas d’aquesta activitat en concret, amb l’Ajuntament de Josa i Tuixent.