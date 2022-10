Cloenda de la 5a edició del Fòrum PIMEC “Jornada Empresa 2022” amb reconeixement a l’Alt Urgell

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha participat aquest dijous en l’acte de cloenda de la 5a edició del Fòrum PIMEC ‘Jornada Empresa 2022’, una jornada de referència en l’àmbit empresarial i dedicada al teixit de la micro, petita i mitjana empresa, i també als autònoms del territori. En aquest sentit, en l’acte també s’ha homenatjat als socis més antics de PIMEC Lleida, entre ells, l’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell.

Ha estat un espai per a compartir experiències, generar noves sinergies i fomentar ‘networking’ entre les empreses de la demarcació. Durant la jornada, organitzada per PIMEC, també s’ha retut homenatge als socis més antics de PIMEC Lleida.

En la seva intervenció, Talarn ha refermat el compromís de la Diputació de Lleida amb PIMEC, a qui considera “un aliat estratègic fonamental a l’hora de demostrar que Lleida és una terra d’oportunitats”, ja que ambdues entitats col·laboren conjuntament en benefici de la població de les terres de Lleida, Pirineu i Aran.

En aquest sentit, el president de la Diputació de Lleida ha recordat que, per segon any consecutiu, PIMEC i Diputació, a través del Patronat de Promoció Econòmica, han posat en marxa el programa ‘Accelera el Creixement Lleida’, destinat a ajudar i a fer créixer petites i mitjanes empreses de manera efectiva i, amb el qual, les 15 empreses que van participar a la primera edició van manifestar que confien aconseguir un increment en la seva facturació d’entre el 10 i el 30% en els propers dos anys. “És un programa d’èxit que va arribar a empreses que sumen una facturació global de prop de 69 milions anuals i ocupen un total de 353 persones distribuïdes al conjunt del territori”.

Talarn ha assenyalat l’aposta decidida de la Diputació de Lleida per a generar un futur de creixement empresarial dins les comarques del territori, “davant d’aquells que entonen permanentment la cançó de l’enfadós i ens aconsellen que provem de prosperar fora”; per aquesta raó, ha exposat la necessitat urgent de transformar el model econòmic del territori cap a un nou model basat en la bioeconomia. “Lleida és una terra d’oportunitats, la nostra història, la història feta per les petites i mitjanes empreses amb accent lleidatà, ens avala com a garantia d’entorn econòmic sostenible, de qualitat i íntimament lligat a les nostres fortaleses, que són les que estem identificant en els darrers anys com a base per a una nova economia, i en la qual la bioeconomia juga un paper destacat”.

La jornada ha estat inaugurada per Mónica Mendoza, experta en desenvolupament personal, motivació i vendes. Posteriorment, s’ha dut a terme una taula rodona d’experiències empresarials a càrrec de Joan Folguera, fundador i CEO d’Ingroup; Sandra Sabaté, CEO del Grup Macao, i Jordi Querol, director general d’Unipreus. Seguidament, s’ha fet el lliurament dels reconeixements als socis més antics de PIMEC Lleida, que en aquesta ocasió han estat Maquinaria Agrícola GUIDAR, Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell, Agrícola Rúbies i Gestión Natural Òptics SL, de Torrefarrera.

L’acte de cloenda també ha comptat amb les intervencions del president de PIMEC, Antoni Cañete; el delegat del Govern de la Generalitat a Lleida, Bernat Solé, i l’alcalde de Lleida, Miquel Pueyo.