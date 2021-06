Al terme municipal d’Enciso (una localitat situada al sud de la Rioja, a la vall alta del riu Cidacos) hi ha catalogades més de 1400 petjades de dinosaures. I aquest precisament és un dels punts des d’on pot iniciar-se la ruta dels dinosaures. Una ruta apta per a tota la família i que recorre un total de 7 jaciments on poden contemplar-se les Icnites (petjades fòssils) de tota mena, siguin de petjades de potes, o bé de marques produïdes per l’arrossegament de les cues o les panxes d’aquests impressionants animals.

La ruta va concretament des de Munilla fins a Igea i passa pels pobles d’ Enciso, Poyales, Navalsaz i Cornago. Durant tota la ruta, anirem trobant a part de les petjades, panells que ens informen de les característiques i singularitat de les diferents espècies causants d’aquestes marques, així com de reproduccions a mida real.

És un recorregut totalment gratuït (tot està a l’aire lliure), a excepció de la visita al Barranco Perdido. El Barranco Perdido és però sense dubte, una de les parades obligatòries de la senda, sobretot si es realitza amb nens. I és interessant, no només perquè existeixen petjades d’un Iguanadon, sinó sobretot perquè conté un parc temàtic sobre Paleontologia on els més petits poden muntar un esquelet de dinosaure, deixar la seva pròpia petjada, buscar fòssils amb les eines que els proporcionen, escoltar els ressons dels saures i fins i tot, aconseguir el títol de Paleontòlegs. Tot això, a part d’altres activitats més lúdiques com fer excursions amb tot terreny, escalar un rocòdrom, passar un circuit multi aventura o donar-se una capbussada a la seva platja cretàcica.

Alguns dels jaciments amb els que ens trobarem pel camí són:

– Jaciment de la Virgen del Campo. Aquest compte amb 506 trepitjades i una estàtua d’un dinosaure herbívor.

– Poyales. Es troba molt a prop de l’anterior. Conté 84 petjades. No obstant això, el que la distingeix és una nova petjada: la Theroplantigrada Encisensis.

– Jaciment de Navalsaz. Concretament està situada a uns 8 km d’Enciso. Compta amb 138 petjades. La més gran, la corresponent a un exemplar que, segons els investigadors, tenia unes potes d’uns 5,5 m de longitud.

– Valdevecillo. Fins a 10 metres en total podien mesurar els dinosaures que van passar per allí. El més característic d’aquest jaciment, les trepitjades d’una família de dinosaures formada per dos adults i una cria. També val la pena aquest lloc, per les vistes que es contemplen des de l’alt.

– Peña Portillo: podreu veure un total de 17 petjades, pertanyents a Estegosaures i d’altres dinosaures carnívors.

Destacables aquests, però no els únics, perquè encara us en quedarien uns altres molt interessants com els Jaciments de Cuesta Andorra, Els Cayos o l’Era del Peladillo.

Sens dubte un viatge molt interessant i en el qual tots podem aprendre moltíssim de manera didàctica, sobre l’apassionant món dels dinosaures.