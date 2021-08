La Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran ofereix vacunacions sense cita prèvia

El Departament de Salut continua impulsant estratègies de vacunació per a augmentar la cobertura poblacional també en el mes d’agost. A partir d’aquest dimarts, s’ha obert la possibilitat de vacunar-se sense cita prèvia, i en horari de 16 a 20 h, en punts de vacunació distribuïts arreu del país.

A més a més, en el cas que sigui necessari serà possible rebre la segona dosi en espais de vacunació específics establerts arreu del territori. De totes maneres, per a contribuir al bon funcionament i organització d’aquests punts, ja que és una tasca molt complexa, es recomana demanar la cita prèvia per internet: https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat/.

D’aquesta manera, es vol facilitar que la tornada a l’entorn educatiu, escoles, centres de formació i universitats, i els llocs de treball el mes de setembre sigui més segura, augmentant la cobertura de la vacunació, especialment amb la variant Delta que és molt més transmissible. Si es comença el curs amb lates cobertures vacunals s’espera poder evitar quarantenes i aïllaments que trenquin la presencialitat a les escoles, universitats i centres de treball.

A la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran, els CAP de la Seu d’Urgell, El Pont de Suert, Tremp, Vielha, Oliana, Sort i la Pobla de Segur, oferiran a la ciutadania a partir dels 12 anys poder vacunar-se sense cita prèvia, cada tarda fins al 31 d’agost, de 16 h a 20 h. Pel que fa a la capital de l’Alt Urgell, també hi haurà un punt de vacunació a la Pista Polivalent de la zona esportiva, de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores. Per la seva banda, el CAP de Puigcerdà vacunarà els dimarts i dijous, en el mateix horari.

Les maratons de vacunació previstes són aquest dimecres 11 d’agost, al CAP de Puigcerdà, de 16 h a 20 h, i dijous 12, a la Pobla de Segur, a l’Espai Raier, de 12.30 h a 14 h i de 18.30 h a 19.30 h.

Al Canal Salut es pot trobar una web amb tota la informació actualitzada dels diferents punts i horaris on s’administraran vacunes sense cita prèvia a la població que hi vulgui acudir. A mesura que es vagin afegint espais, s’incorporaran a la web.

Augment de la protecció

Actualment a Catalunya hi ha 3.000 nous casos diaris de persones que contrauen la COVID, al voltant de 2.000 persones ingressades i 600 pacients a l’UCI, especialment entre els grups d’edat de 30 a 50 anys que encara no han estat vacunats amb la pauta completa. “Fem una crida a la vacunació de totes les persones d’aquestes edats encara no vacunades; la vacuna és la millor protecció”, ha explicat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, que també ha recordat que cal continuar complint totes les mesures de protecció recomanades: distància, rentat de mans, mascareta, ventilació d’espais i fer l’aïllament correctament.

Per franges d’edat, el percentatge més baix d’immunitzats amb pauta completa correspon a les persones de 16 a 19 anys amb un 20,6%; en el cas dels de 20 a 29 anys el percentatge d’immunitzats és de 23,1%, mentre que entre 30 i 34 anys aquesta xifra puja fins a arribar al 33,8% i en el grup d’edat de 35 a 39 anys se situa en el 53,5% les persones que ja han rebut la pauta total de vacunació.

Les darreres dues setmanes s’ha detectat una disminució en el nombre de cites prèvies, i han augmentat les persones que, tot i tenir cita, no es presenten al lloc.

Vacunes disponibles

Pel que fa a les dosis de vacunes disponibles, Catalunya ja ha rebut aquesta setmana un total de 496.000 dosis de la vacuna Pfizer i en els pròxims dies arribaran 142.500 dosis de Moderna. Com ha explicat Cabezas, “la vacunació requereix dues dosis, separades en 3 o 4 setmanes. Si s’inicia ara, al setembre la vacuna ja haurà fet el seu efecte per a protegir-nos abans començament del curs o de la tornada a la feina. El millor moment és ara”.