Canillo fa el sanejament a més de 300 caps de bestiar boví

El sanejament del bestiar de la cabana bovina de Canillo ha tingut lloc aquest dimarts 10 d’agost als terrenys del planell de Ribaescorjada. L’acte serveix per a concentrar tota la cabana de vaques i fer el reconeixement veterinari oficial, comprovant l’estat de salut de cada animal.

En total, a Canillo hi ha set explotacions ramaderes bovines, que sumen més de 300 caps de bestiar, comptabilitzant els nous vedells que han nascut durant l’estiu. Aquest dilluns s’ha fet el reagrupament dels animals en un tancat, i el sanejament es fa en dos dies: ha començat aquest dimarts el procés clourà el pròxim divendres. La xifra és similar a la d’anys anteriors, fet que demostra el bon estat d’aquesta activitat econòmica a la parròquia.

Com és tradicional durant el sanejament, que consisteix en administrar una vacuna als animals (només als adults, dos centenars) i també es fa una exploració general, els ramaders i els membres del Comú de Canillo s’han trobat per a esmorzar, moment en què s’aprofita per a intercanviar impressions i comentar temes vinculants, en un ambient distès. A l’acte hi ha assistit el cònsol major, Francesc Camp i el cònsol menor, Marc Casal, juntament amb altres companys de la corporació.

Aquest any prenen part del sanejament dos centenars d’animals de set explotacions, sense tenir en compte els vedells nascuts durant l’estiu. Aquesta xifra és similar a la d’anys anteriors, fet que demostra la bona salut de la cabana i de l’activitat ramadera. La majoria de les vaques són de raça bruna, tot i que també n’hi ha llemosines, xarolesses i blonde d’Aquitaine, en menor percentatge.

El sector primari té un pes important per a la corporació que encapçala Francesc Camp, i en aquest sentit, des del Comú de Canillo es vol impulsar a la tardor un estudi basat en entrevistes en profunditat al col·lectiu per a recollir totes les inquietuds i propostes dels ramaders i poder d’aquesta manera treballar conjuntament en la planificació futura d’aquesta activitat, posant fil a l’agulla en un dels temes més preocupants, com és el relleu generacional.

D’altra banda, el pas de la vacada tindrà lloc abans de finals d’agost. El pas de la vacada de Canillo és un acte tradicional que simbolitza una pràctica ramadera molt antiga que es concreta en el pas pel fons de la vall del bestiar vaquí que surt de Ribaescorjada i el pla de les Pedres i es dirigeix cap al Maià i la Portella, a Incles, on hi ha més herba. Per a controlar i gestionar la vacada, el Comú de Canillo contracta un vaquer que s’encarrega dels animals durant tota la temporada, de manera ininterrompuda, des del 14 de juny fins al 15 d’octubre. Entre les tasques que duu a terme, en aquest cas feina que executa un jove de la parròquia, el vaquer ha de cuidar el bestiar durant la temporada de guarda de la vacada, controlar els períodes i zones de pastura establerts segons transcurs d’aquesta, revisar l’estat de les palanques, dels camins i d’altres elements associats a la seva tasca, així com informar els propietaris en el cas de naixements o de morts del bestiar, etc.