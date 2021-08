Salvat Beca Bach i Bachcelona Consort, Lore Binon i Jurgen Debruyn, aquesta setmana al FeMAP

D’avui dimarts 10 d’agost i fins dilluns 16, el Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP), realitzarà nou concerts. Avui és el torn de Solistes Salvat Beca Bach i Bachcelona Consort que faran el concert Cantates per a solistes de J.S. Bach a Pobla de Segur (Pallars Jussà). Aquest concert també es podrà escoltar demà a Taüll (la Vall de Boí).

Dijous al refugi de Niu de l’Àliga (Alp – Bagà) i divendres a Espot (Pallars Sobirà) és el torn de Lore Binon i Jurgen Debruyn amb Slumber-Somni. La veu de Lore Binon conviu amb els timbres càlids i íntims del llaüt i la tiorba per tal d’oferir un recorregut per les composicions barroques que exploren musicalment la temàtica de la nit, el son i el somni. Pel concert que es realitzarà a Niu de l’Àliga s’ha de tenir en compte que l’ascensió al cim es farà amb telecabina. El telecabina no està inclòs en el preu de l’entrada. Caldrà passar prèviament per la taquilla de La Molina fins a les 18:15 h on s’haurà de comprar el forfait. Es pot accedir al telecabina de 10 h a 18:30 h i la baixada serà a les 20.30 h.

Un dels aspectes pictòrics més aparents i meritoris de l’estil barroc és el clarobscur. El programa de la Capella de Minstrers al concert Clarobscur. Llums i ombres del Segle d’Or es configura al voltant d’aquesta premissa: el pas del Renaixement al Barroc en la música espanyola des de 1500 a 1650. Es podrà gaudir d’aquestes actuacions el dia 14 a Estamariu (Alt Urgell) i el dia 15 a Llanars (Ripollès).

Per últim, Il Gesto Armonico ens proposa un recorregut per la música de cambra de Boccherini, amb un repertori d’obres escrites ​durant els seus primers anys a la capital espanyola i d’un últim quintet que data de pocs anys abans de la seva mort amb el concert Luigi Boccherini. Entre els luxes de Boadilla i les misèries de Lavapiés. Es podrà gaudir d’aquest concert dissabte 14 a Espui (La Torre de Capdella, Pallars Jussà), l’endemà a Tavascan (Lladorre, Pallars Sobirà) i dilluns 16 a Maç aners (Saldes, Berguedà).

En el marc d’aquests concerts, el FeMAP organitza un conjunt d’activitats paral·leles. D’aquesta manera, qui ho vulgui podrà complementar les sessions amb una visita guiada al conjunt modernista Casa Mauri de La Pobla de Segur, un video mapping a Sant Climent de Taüll o una visita lliure a Niu de l’Àliga, entre d’altres.