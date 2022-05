La Pujada d’Arinsal ja compta amb els grans favorits entre els inscrits

Després de dos caps de setmana consecutius de competició, el Campionat de França de Muntanya 2a Divisió presenta un magnífic planter de pilots i uns resultats que auguren una excel·lent temporada. A Andorra aquest campionat clourà la primera meitat del seu calendari amb la disputa de la Pujada Arinsal, el cap de setmana del 18 i 19 de juny, quarta de les vuit cites previstes. El ritme de recepció d’inscripcions és molt bo i ja han confirmat la seva participació els dos grans favorits del campionat francès en la categoria A, Dimitri Pereira i Emeline Bréda, així com un dels grans pilots de la categoria B, Nicolas Granier. També estan confirmats Michel Lamiscarre i el Jove Pilot ACA Raül Ferré. El període per a presentar les sol·licituds d’inscripció continuarà obert fins el 9 de juny a www.pujadaandorra.com.

En la prova del debut del campionat, Teurses Thereval – Agneaux (ASA du Bocage), va saltar la sorpresa en vèncer en la categoria A (vehicles Sport) la pilot Emeline Bréda (Dallara F311-Mercedes), gairebé 1 segon més ràpida que Dimitri Pereira (Norma M20 FC). No és que la velocitat d’Emeline fos una sorpresa –va acabar en 2a posició a Ordino-Arcalís 2017 i en els últims temps ha protagonitzat grans actuacions– però amb el que no es comptava és que pogués situar-se al capdavant del campionat francès a la primera oportunitat amb el seu eficaç Fórmula 3. Pel que fa a la categoria B (vehicles de Producció) va estar a punt de guanyar una altra dona. Va vèncer Patrick Thiebaud (Peugeot RCZ) 7 dècimes més ràpid que Sarah Bernard-Louvet, excel·lent amb el seu Seat León Supercopa Mk3.

La segona cursa del calendari, la cèlebre pujada de La Pommeraye (Pommeraye Sport Auto) disputada el passat cap de setmana, va veure la reacció de Dimitri Pereira (Norma M20 FC), que va acabar en el cúmul de pujades per davant de Sylvain Dodille (Norma M20 F) i d’Emeline Bréda (Dallara F311-Mercedes). Pel que fa als cotxes de la categoria B, el primer va ser Stéphane Garcia (Audi RS3 LMS TCR) seguit de Nicolas Granier (Cupra León Supercopa Mk3) i Sarah Bernard-Louvet (Seat León Supercopa Mk3).

Després d’aquestes dues proves celebrades en el nord del país, el Campionat de França de Muntanya 2a Divisió viatjarà al sud, del 3 al 5 de juny a Quillan – Col du Portel (ASA Corbières) i del 17 al 19 de juny a la Pujada Arinsal – Andorra, amb organització d’ACA Esportiva. Podran participar en la Pujada Arinsal 2022 els vehicles de les categories Sport (Sèrie A, oberts) i Producció (Sèrie B, tancats), segons la reglamentació del campionat francès. Qualsevol màquina que no compleixi amb la normativa podrà competir en la ‘Serie Nacional’ creada especialment per l’Automòbil Club d’Andorra amb la finalitat que monoplaces, biplaces, GT, turismes o vehicles clàssics de qualsevol tipus puguin participar amb classificacions i premis específics per a ells.