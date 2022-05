Política Lingüística participa en la XIX Jornada de la Societat Catalana de Terminologia

Servei de Política Lingüística participa aquest proper dijous a la XIX Jornada de la SCATERM (Societat Catalana de Terminologia) amb la presentació “La terminologia del comerç a Andorra: necessitats, creació d’eines i difusió”. La Jornada, que se celebra a Barcelona amb el títol ‘La terminologia a peu de carrer. Reptes després de quaranta anys de normalització lingüística’, s’ha organitzat amb dos objectius fonamentals: d’una banda, conèixer, valorar i difondre l’impacte de les accions dutes a terme pels serveis lingüístics d’entitats diverses (l’Administració, les universitats i les organitzacions sectorials) per implantar la terminologia en sectors de gran impacte en la població, i de l’altra, reflexionar sobre si aquestes accions encara són vàlides i quines línies de treball serien convenients en el context actual de creixement dels contextos comunicatius digitals.

Enguany la SCATERM ha volgut fer balanç dels materials terminològics elaborats i de les estratègies d’actuació seguides per a la difusió de la terminologia catalana en quatre dècades de política lingüística als diferents territoris del domini lingüístic.

Per tal d’assolir aquests objectius, en la primera part de la XIX Jornada hi haurà la presentació d’experiències relacionades amb el comerç i la restauració, a càrrec d’Immaculada Cerdà (Unitat de Normalització Lingüística de la Diputació de València), Marta Pujol (Servei de Política Lingüística del Govern d’Andorra) i Alexandra Sans (Consorci per a la Normalització Lingüística), i de les relacionades amb els esports, a càrrec d’Anna Vila (Departament d’Assessorament Lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals), Natàlia Fuster (Signewords-IB3) i Marc Ibern (Servei Lingüístic de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya).

Després d’una pausa per dinar, la Jornada continuarà amb una taula rodona en què es valoraran les actuacions de difusió terminològica i es faran propostes de noves estratègies. Participaran en aquesta taula rodona Xavier Fargas (TERMCAT), Josep Martines (Universitat d’Alacant i Institut d’Estudis Catalans) i M. Amor Montané (Universitat de Barcelona i Institut de Lingüística Aplicada). La taula serà moderada per Teresa Tort, del Consorci per a la Normalització Lingüística i secretària de la SCATERM.

Com a espai de reflexió sobre experiències de difusió terminològica, aquesta Jornada va adreçada a diferents perfils professionals: personal dels serveis lingüístics, responsables de comunicació d’organitzacions que treballen amb terminologia i periodistes dels mitjans de comunicació dels sectors de les experiències presentades.

L’organització de la Jornada compta amb el suport del Govern d’Andorra, l’Institut d’Estudis Catalans i la Diputació de València.