Beneficis de les colònies escolars per als nens

Són una activitat pedagògica inclosa en l’educació no formal, basada en la importància de l’ensenyament fora de les aules i de l’observació directa de la naturalesa. Una idea que va introduir Rousseau i els seus seguidors l’any 1762.

No va ser no obstant això a Espanya fins a 1887 que es van organitzar les primeres colònies, a les quals van seguir moltes més per tot el territori. Les va organitzar el Museu Pedagògic Nacional de Madrid per a 18 nens que van viatjar fins a San Vicente de la Barquera a Cantàbria.

Els principals beneficis que comporten aquest tipus d’activitats són:

Eduquen en el sentit de la cooperació i la disciplina.

Fomenten el respecte cap als altres.

Ensenyen a valer-se per un mateix, millorant l’autonomia.

Aprenen a compartir espais i activitats del dia a dia que no solen realitzar al costat dels seus companys, com sopar, vestir-se o dormir.

Major respecte per la naturalesa.

Enforteixen les relacions amb els amics de sempre, i també els ajuda a conèixer i relacionar-se amb altres amb els quals habitualment no ho fan.

Els ajuda a afrontar les seves pors en trobar-se en un ambient estrany. El més habitual és l’angoixa a dormir fora de casa i allunyats dels pares, per la qual cosa els va molt bé compartir gestionar aquestes emocions al costat d’altres nens que estan passant per la mateixa situació.

Són molts els avantatges de les colònies. No obstant això com a pares hem de respectar els desitjos dels nostres fills i que no es converteixi en una imposició. Hem d’oferir-los tota la informació que ens sol·licitin, normalitzar la por que puguin sentir i oferir-los seguretat en tot moment.

És important també fer-los partícips en tot moment de l’activitat, i que col·laborin en la preparació de la motxilla, així com en la consulta del lloc a visitar perquè es vagin familiaritzant amb l’entorn i les activitats i puguin gaudir de manera plena d’aquesta gran experiència en les seves vides. Segur que repetiran.