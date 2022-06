La prova ciclista Andorra 21 Ports obre la 2a edició de l’Andorra Multisport Festival

Andorra serà de nou l’escenari de la 2a edició de l’Andorra Multisport Festival, que arriba al país aquest 24 de juny i s’allargarà fins al 3 de juliol. Un esdeveniment d’esports de resistència i aventura, organitzat per The IRONMAN Group, que constarà de quatre experiències: una prova de ciclisme de carretera (Andorra 21 Ports) una altra de MTB (Andorra MTB Classic-Pyrenees) una de trail running (Trail 100 Andorra by UTMB) i per últim l’IRONMAN 70.3 Andorra.

La prova ciclista Andorra 21 Ports obrirà el festival entre el 24 i el 26 de juny. Aquesta és una cursa de ciclisme, acreditada per l’UCI, que recorre les carreteres més impressionants del país conquerint tres ports diferents cada dia.

Les tres etapes sumen prop de 300 quilòmetres i més de 8.000 metres de desnivell, els quals la converteixen en una prova exigent, però alhora, a l’abast d’un públic no professional disposat a gaudir de la immensitat de paisatges que els envolten.

Els participants pedalejaran pels mateixos ports que les estrelles dels grans Tours de manera individual o en equips de dues persones, tot plegat per a viure i compartir una experiència esportiva única i inoblidable. És el cas de centenars d’esportistes internacionals que no volen perdre’s l’oportunitat de participar en la prova i seran al Principat aquests dies. Enguany destaca l’arribada de participants procedents d’Israel, el Regne Unit, França i Bèlgica.

Un altre fet remarcable és que el cor de l’Andorra Multisport Festival estarà al Parc central d’Andorra la Vella i durant aquestes dues setmanes transitaran tots els esportistes de totes les proves. A més, l’Andorra 21 Ports té la sortida i arribada cada dia en aquest punt.

La presència de ciclistes femenines també augmenta

L’edició d’aquest 2022 compta amb la participació de la periodista i influencer resident a Andorra, Bre Vine i la copilot Maria Salvo qui ha optat per participar en un equip integrat per vuit dones espanyoles amants del ciclisme. El grup vol ajudar a promoure l’esport femení i incentivar la participació de dones en proves ciclistes de resistència.

En aquest sentit, Salvo explica que “es tracta d’ajuntar-se amb altres dones, que totes se sentin una més de l’equip. El que més il·lusió em fa és que moltes dones es puguin veure reflectides i s’animin a participar en un futur”.

Els casos de Vine i l’equip de Salvo se sumen a una tendència general a l’alça del ciclisme femení. En aquesta ocasió, sembla que el desequilibri entre gèneres es redueix substancialment, mostrant un percentatge d’inscrites que pràcticament duplica les xifres de l’edició anterior, arribant al 20% de la participació absoluta.