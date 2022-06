El Govern treballa per a desenvolupar un traçat parcialment alternatiu a la desviació de la Massana

El Govern d’Andorra informa que està treballant amb els comuns de la Massana i d’Ordino per a desenvolupar un traçat parcialment alternatiu a la desviació de la Massana. Els treballs, que s’estan duent a terme en l’àmbit tècnic, se sumen a les converses que ja s’han iniciat amb els propietaris privats concernits amb la determinació de fer realitat aquesta futura infraestructura, prioritària i necessària per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

Així, el Govern, davant les informacions aparegudes als mitjans de comunicació, precisa que no es descarta en cap cas dur a terme els futurs desviaments de la Massana i de Sant Julià de Lòria. El que es va manifestar és que es descartava impulsar-los tal com havien estat projectats inicialment perquè s’estan considerant solucions o alternatives menys costoses econòmicament, amb menys impacte ambiental i igualment efectives des de la perspectiva del trànsit.

Xavier Espot ha especificat que s’està reballant tècnicament amb els comuns de la Massana i Ordino en un possible traçat parcialment alternatiu del vial de la Massana, i que ja s’han iniciat converses amb els propietaris privats concernits.

Espot ha afegit que abans de finals de la legislatura s’ha donar inici a aquesta infraestructura que ha qualificat d’absolutament prioritària i necessària “per a millorar la qualitat de vida, actualment, compromesa dels massanencs i els ordinencs”.

D’aquesta manera, el Govern referma la voluntat d’avançar en solucions viàries per a fomentar una mobilitat més eficient a les carreteres nacionals, tant a la Massana com a Sant Julià de Lòria, tenint en compte qüestions com l’impacte ambiental o el creixement demogràfic.