El COE obre la porta a propostes en solitari per al 2034

El president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, ha certificat aquest dimarts la fi del projecte de candidatura de Jocs d’Hivern per al 2030, i ho ha justificat pels “enfrontaments polítics importants” que s’han viscut i a les “diferències ideològiques i polítiques de tota mena”, per la qual cosa creu que la proposta “l’han destrossat a casa”.

Blanco n’ha responsabilitzat principalment el Govern de l’Aragó, per haver rebutjat i bloquejat l’acord que ja havien acceptat els seus tècnics i per no haver acceptat tampoc el nou repartiment que havia plantejat el COE i que era encara més favorable als seus interessos.

Per tot plegat, ara l’organisme estatal obre la porta a que de cara al 2034, tant l’Aragó com Catalunya, presentin les seves propostes per separat, perquè creuen que “tota la feina feta no es pot perdre”.

Blanco ha lamentat una “politització” de les negociacions amb arguments “en alguns casos basats en mentides i susceptibilitats”, i ha assenyalat directament el president de l’Aragó, Javier Lambán, a qui ha acusat de manera explícita d’entorpit l’acord activament.

El dirigent olímpic apunta que “sense acord entre Catalunya i l’Aragó la candidatura no existeix” i lamenta el desenllaç perquè “hi ha massa temps i il·lusions invertits” en un projecte que creu que podia “millorar la imatge d’Espanya” i “tenir un retorn positiu pel que fa a la inversió”.

Respecte als requisits de cara al 2034, el màxim responsable del COE creu que davant el COI s’ha de presentar “una candidatura realitzable, sostenible, que sigui beneficiosa per als territoris i per a Espanya” i que “tothom ha d’assumir la seva responsabilitat”.