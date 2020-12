La propietat del Palau de Gel demandarà el comú de Canillo per desnonar la instal·lació

La propietat del Palau de Gel denuncia que el comú es nega a tornar les claus de la instal·lació i el demandarà per activar-ne el desnonament. Aquest dijous era la data límit per arribar a un acord abans de la finalització del contracte de lloguer. La propietat dona, doncs, per tancades les negociacions i vol que se li retorni aquesta infraestructura.

L’advocat de la propietat, Jaume Bartumeu, ha lamentat que el cònsol major de la parròquia, Francesc Camp, no s’hagi presentat aquest dijous al matí a una visita per revisar la instal·lació i tornar les claus.

Bartumeu ha denunciat que el comú “ha tingut set mesos per solucionar la qüestió i ha volgut traslladar a la propietat la responsabilitat sobre el futur dels 28 treballadors de la infraestructura”. Ha afirmat que el saig ha aixecat acta dels fets i ha afegit que “és molt lamentable que sigui un comú qui actuï en rebel·lia jurídica, molt més greu que si fos un simple particular”. Ha conclòs que la confrontació “que ha buscat el comú de Canillo portarà inevitablement a una demanda de desnonament contra la corporació”.

El comú va fer una darrera oferta per intentar salvar el Palau de Gel, que la propietat ha rebutjat. Fonts relacionades amb el cas han informat que el comú va oferir inicialment 4 milions d’euros per la instal·lació, que després hauria elevat a 7 milions. Segons les mateixes fonts, la propietat estava interessada, sobretot, a renovar el contracte d’arrendament per un preu superior a l’actual. Ara, reclama el terreny.

Durant la sessió de consell de comú de Canillo d’aquest dimecres, Francesc Camp va assegurar que no perdia l’esperança de trobar una solució que suposés mantenir el Palau de Gel com el punt neuràlgic de la parròquia. La minoria, per la seva banda, va retreure a la majoria que se’ls havia apartat d’un procés on tenien molt a dir.