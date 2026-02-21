Millora de punts FIS per a Salva Cornella i Carlota Comellas a l’eslàlom NJR de Champorcher

Després d’intensos dies d’entrenaments, aquest dissabte, 21 de febrer, alguns dels joves esquiadors de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) de l’EEBE U19 han competit al primer eslàlom National Junior Race (NJR) de Champorcher, a Itàlia, i tant en homes com en dones. Salva Cornella i Carlota Comellas han aconseguit fer millors punts FIS.
En homes, Salva Cornella ha estat 15è amb 1.26.05, a 2.11 del guanyador, l’italià Luca Savoldelli (1.23.94), i marcant 50.62 punts FIS que milloren els seus actuals 54.31. També competien Jan Visa, que ha estat 21è, i Àlex Comellas, que ha finalitzat 28è recuperant 14 posicions a la segona mànega i, tot i que no ha marcat punts, ha fet avui la seva tercera millor puntuació amb 77.23 (en té actualment 63.90).
En dones, Carlota Comellas ha marcat 77.46 punts FIS finalitzant en la 17a posició, amb 1.34.58, a 4.69 de la guanyadora, la francesa Anouck Benamor (1.29.89) i millorant els seus actuals 80.05. L’andorrana aconseguia recuperar quatre posicions gràcies a la seva segona mànega. Per la seva part, Isabella Pérez no ha pogut completar la primera.
Diumenge, segon eslàlom NJR a la mateixa estació italiana.