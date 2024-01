La primera jornada del Trofeu Borrufa deixa tres medalles i tres podis per a Andorra

Desfilada inaugural del Trofeu Borrufa 2024 (organització)

La 32a edició del Trofeu Borrufa d’Ordino Arcalís ha donat avui dilluns el tret de sortida a la competició, on s’hi han donat cita més de 250 joves esquiadors provinents de fins a 27 països del món. Aquest matí han tingut lloc les primeres proves a les pistes de la Portella del Mig i Les Canals, on s’han celebrat les proves d’eslàlom U16 i de gegant U14, respectivament, tant en masculí com en femení en ambdues modalitats.

La delegació andorrana, que enguany compta amb la major representació de la història del trofeu amb més de 60 participants, ha tancat la jornada amb tres medalles, dels quals un or i dues plates, així com tres podis més (al Trofeu Borrufa els cinc primers classificats conformen el podi).





Primera i segona posició per a Andorra en l’eslàlom U16

La delegació tricolor U16 ha completat una molt bona participació en la prova d’eslàlom, en la qual Etna Pou s’ha fet amb la primera medalla d’or per a l’equip andorrà amb un temps d’1’ 11’’11 en la suma de les dues mànigues. L’han seguit la britànica Brooke Baxter (+1”57) i l’espanyola Nur Torres (+1’’67), que han estat segona i tercera, mentre que la neozelandesa Chloe Pratt (+1’’82) i l’espanyola Jana Borda (+2’’94) han tancat el podi en la quarta i cinquena posició. La també andorrana Isabella Perez ha entrat en el top 10 en sisena plaça amb un temps d’1’ 40”40.

En l’eslàlom masculí, Jan Visa s’ha penjat la medalla de plata, 1”66 per darrere del vencedor de la cursa, que ha estat l’espanyol Luken Garitano amb una marca d’1’ 09”54. El britànic Harrison Adkins (+3’’86) s’ha fet amb el bronze, Aimery De Poilloue ha estat quart (+3’’93) i Pablo Echegoyen cinquè (+4’’60). El representant andorrà Max Black s’ha quedat a les portes del Top-10 en onzè lloc.





Or per a Hongria i per a Espanya en el GS U14, amb 1 plata i 3 podis per a Andorra

Pel que fa a les esquiadores U14 de la modalitat gegant, l’or ha estat per l’hongaresa Boglarka Brozik que ha fet una marca d’1’ 52”83. L’andorrana Jana Ferrer ha assolit la medalla de plata (+3’’78), seguida per només 3 centèsimes de la també hongaresa Zsofia Fenyvesi (+3’’81), que s’ha fet amb la tercera posició. Les andorranes Paula Ledesma (+4’’06) i Júlia Capdevila (+4’’38) han estat quarta i cinquena, respectivament, assegurant així dos podis més per al Principat. Finalment, han completat una molt bona actuació de la delegació andorrana Eloa Martins, Vicky Gallerani i Emma Soto que s’han fet amb la 9a, 10a i 11a posició.

En la categoria masculina del gegant U14, l’espanyol Quim Parramon ha estat el vencedor amb un temps d’1’ 51”41 que s’ha adjudicat la primera posició per només 1 centèsima respecte al segon classificat, el francès Thibaut Marty (1’ 51”42). El podi l’han completat el també francès Clément Laugier (+1’’07) que s’ha penjat la medalla de bronze, el xilè Gaspar Vargas (+1’’80) i l’andorrà Guillem Rous (+2’’06), mentre Marc Devisa ha estat el sisè.





Desfilada de banderes per a la cerimònia inaugural

Un cop finalitzades totes les proves d’aquesta jornada, els equips de les diferents delegacions s’han reunit a la Plaça Major del poble d’Ordino per a la cerimònia inaugural d’aquesta 32a edició del trofeu. Com és tradicional, els joves esportistes hi han participat amb una gran desfilada per països amb els respectius equips en un dels moments més emblemàtics de l’esdeveniment i que ha comptat amb l’assistència d’un públic molt entregat.

També hi han assistit la cònsol major del Comú d’Ordino, Maria del Mar Coma, i el secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes, que han destacat la importància de la competició tant per a la parròquia d’Ordino com per a Andorra, i han lloat el talent dels joves competidors. Després de la presentació oficial dels equips amb la desfilada s’ha procedit a l’entrega dels premis d’aquesta primera jornada de competició.

Demà dimarts tindrà lloc l’eslàlom U14 a la Portella del Mig i el gegant U16 a Les Canals, tant en femení com en masculí. A la tarda els participants podran descansar i preparar-se per al sopar de delegacions que tindrà lloc al vespre.





Seguiment en directe

Tots els resultats de les competicions es podran seguir cada dia a través de la web www.borrufa.com, on hi haurà un espai dedicat als resultats de les curses a través del cronòmetre que retransmetrà en directe les posicions de cada corredor un cop superada la meta. També es podrà fer un seguiment tant de la competició com dels aspectes més socials a través de les xarxes del trofeu: Instagram i Facebook. Totes les fotografies oficials dels corredors, així com dels diferents actes socials i lliuraments de premis, estaran disponibles per a la seva descàrrega aquí.