L’Handbol Serradells tanca la primera volta amb victòria (27-15)

Imatge de l’Handbol Serradells (FAH)

Ahir diumenge, al matí, el pavelló dels Serradells, amb l’equip de casa, acollia l’última jornada de la primera volta de la lliga, rebent l’Handbol Panteres Grogues (10è) en un partit que va ser dominat de principi a fi per l’equip andorrà, amb un marcador final de 27 a 15.

La primera meitat del partit va començar amb una gran imposició defensiva per part dels tricolors, dificultant en gran mesura els intents de gol de l’equip barceloní. Els Panteres Grogues van aprofitar els últims moments de la primera part per a maquillar el resultat, però no van aconseguir posar en perill el Serradells que acabava la primera part amb un còmode avantatge de 6 gols a favor (15 a 9).

La segona meitat de l’enfrontament va continuar sense sorpreses, i va ser un temps en què els andorrans van consolidar la seva victòria amb una destacada actuació d’Ian Vázquez al central, que va arribar a marcar fins a 7 gols, incloent-hi 4 tirs des de la línia de 7 metres.

Amb aquesta victòria, l’Handbol Serradells tanca la primera volta situant-se en la sisena posició a 12 punts del líder, l’Handbol Ribes. Malgrat aquesta distància, l’equip ha perdut un únic partit sobre la pista i els jugadors confien mantenir la seva dinàmica i escalar posicions en les pròximes jornades de la segona volta.

El diumenge vinent, l’Handbol Serradells es prepara per a rebre l’ACLE Guissona a les 12.30 hores al pavelló dels Serradells, amb l’esperança de continuar sumant punts a la classificació.