La presbícia és una deficiència visual bastant usual que sol aparèixer a partir dels quaranta anys i que es produeix quan el cristal·lí enfoca malament els objectes que estan més pròxims. Per tant, és una cosa totalment natural de l’edat i, per això, no pot ni evitar-se, ni medicar-se.
Els símptomes que es manifesten en una presbícia són generalment:
– Mal de cap que apareix a l’estona d’estar forçant la vista
– Manca de nitidesa visual
– Intolerància a la resplendor
– Reducció del camp de visió
– Dificultat per a diferenciar colors
– Aparició de taques negres o les denominades “mosques flotants”.
La presbícia que, com dèiem, sol aparèixer a la mitjana edat, va empitjorant amb els anys (generalment requereix un canvi de lents i graduació cada dos anys), i s’estabilitza al voltant dels seixanta-cinc anys, però sempre depèn de cada persona.
És important i sempre molt recomanable, acudir a l’oftalmòleg anualment tant per a prevenir qualsevol malaltia com per a ajudar a millorar i corregir el problema una vegada ha aparegut, així com a per a descartar altres problemes de visió, que podrien agreujar-se en cas de no detectar-se.